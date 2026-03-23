Președintele SUA e batjocorit de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene: „Hei, Trump, ești concediat"

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, l-a batjocorit duminică pe președintele american Donald Trump. „Hei, Trump, ești concediat", a spus Zolfaghari într-un videoclip. „Cunoști această propoziție. Îți mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.".

Zolfaghari este purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, comandamentul militar comun al Iranului responsabil de coordonarea operațiunilor dintre Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și forțele armate regulate.

Expresia la care face referire Zolfaghari, „Ești concediat", este o replică emblematică folosită de președintele american, datând din perioada în care găzduia emisiunea de reality show de la NBC, „Ucenicul".

Expresia „Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni" este o replică folosită frecvent de președinte pentru a semna anunțurile postate pe contul său Truth Social.

Teșirea lui Zolfaghari vine după ce Donald trump a dat un ultimatum Iranului să deschidă Strâmtoarea Ormuz, în caz contrar urmând să fie atacate centralele electrice iraniene.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINȚARE, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi și vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!", a scris președintele american, pe rețeaua sa de socializare.

Iranul a răspuns amenințării și a declarat că va face la fel și va ataca rețeaua energetică a Israelului dar și a bazelor americane din Orientul Mijlociu.