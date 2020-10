Prefectul Capitalei nu cunoaște datele la zi despre situația epidemiei

Dialog halucinant aseară, spre miezul nopții, la Digi 24, când prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a intrat în direct, pentru a da un drept la replică unor invitați care îi ceruseră demisia. În loc să lămurească de ce la ora 19.00 nu știa care este rata de infectare în București, Cojanu s-a afundat în bâlbe și a precizat că nu știa numărul de cazuri, respectiv rata de infectare pentru că... era la cumpărături.

„Așa este, nu am avut numărul de îmbolnăviri, eu eram la cumpărături. Am fost înștiințat de domnul colonel Precup, de la ISU, că este 3.02 și că trebuie să ne vedem la Prefectură. M-am prezentat. Colega dumneavoastră a precizat că sunt mai mult de 500 de infectări. Ei, eu nu știam acest lucru, singurul lucru pe care îl știam era numărul total de infectări pe ultimele 14 zile. Eu nu primisem buletinul, la ora la care am fost informat de acest lucru. La noi se trimite pe email. Eu le primesc de la DSP, nu din alte surse", a spus Cojanu.

Dialogul între moderator și prefect a continuat: "Toată lumea își închipuie că Prefectura se ocupă numai de COVID. Acuma avem și Biroul Electoral peste noi, avem și programul "Cornul și laptele", avem și inundații", a spus Cojanu. Realizatorul TV a insistat și l-a întrebat pe prefect dacă știe numărul de noi cazuri de infectare din ultimele 24 de ore comunicate pentru București.

„Nu m-am lămurit și o să-l aflu mâine când mi se dă oficial. DSP-ul ne va trimite mâine la ora 10.00 și în urma acestei comunicări, vom lua măsurile la ora 15.00. Mâine mă voi interesa de ce nu mi-au fost trimise oficial datele. Mâine dimineața, ce-mi spune colega dumneavoastră, îmi vor fi comunicate datele oficiale. De ce comunicarea zilnică pe email nu a ajuns. Noi avem mâine acolo un om care mi-a spus că nu a intrat niciun email. Voi cere socoteală", a spus Gheorghe Cojanu.