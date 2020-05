Produsele outlet - o afacere bună, niciodată o rușine

Este o perioadă grea pentru oricine. Stăm închiși în casă 90% din timp, în cel mai bun caz muncim de acasă, iar asta nu ne afectează bugetul, dar majoritatea suntem obligați să stăm acasă cu 75% din cât câștigam înainte de pandemie și cu o mulțime de timp liber pe care să îl umplem cu ceva. Unii, din plictiseală, mănâncă mai mult, alții, din plictiseală, plimbându-se pe internet, tind să cumpere mai multe lucruri decât o făceau înainte. Însă dacă bugetul este mai mic, trebuie să reducem, totuși, cheltuielile într-un fel.

Nu putem să ne oprim din cumpărături sau din lucrurile care ne plac, dar putem face economii altfel. Putem alege să cumpărăm produsele de care avem nevoie la preț mai mic. Uneori asta se face căutând oferte, alteori o facem alegând produse outlet. Ce înseamnă asta? Sunt produse care nu mai sunt de actualitate sau care nu sunt din ultimul sezon, dar au rămas pe stocul magazinelor, și acum trebuie să le vândă la prețuri mult mai mici, pentru că nu mai sunt la fel de multe persoane interesate de acestea.

Și aici nu ne referim doar la îmbrăcăminte. Negociat.ro pune la dispoziție și o gamă variată de produse outlet din categoria de electronice, accesorii și orice ne putem imagina. Sunt o mulțime de produse la prețuri extrem de mici, pe care le putem cumpăra fără să ne abatem de la bugetul restrâns pe care, probabil, îl avem. Nimeni nu zice că produsele pe care le cumpărăm trebuie să fie ultima lansare pe piață, indiferent de domeniu. În special acum, când domeniul modei este atât de permisiv cu tot ceea ce purtăm sau folosim. Putem să fim exact așa cum vrem noi, dacă avem atitudinea potrivită.

Însă Negociat.ro nu se adresează doar clienților. Acest magazin online este ceea ce se numește un marketplace. Asta înseamnă că orice comerciant cu formă juridică se poate înscrie pentru platforma de marketplace Negociat.ro și își poate pune produsele la vânzare fără să dețină un site propriu, ceea ce poate fi foarte costisitor. Un site presupune plata anuală a unui domeniu, plata găzduirii, dar cel mai costisitor este achiziția platformei care să fie suficient de performantă pentru a putea fi utilizată cu ușurință de către toți vizitatorii.

Apelând la un marketplace scapi de toate aceste costuri, în schimbul unui comision diferit pentru fiecare categorie de produse. Înscrierea se face foarte simplu, printr-un formular care necesită date personale, informații fiscale ale companiei și cele bancare. După stabilirea comisioanelor și semnarea contractului, poți începe să listezi produselor pe care vrei să le vinzi și asta e tot. Vei începe să vinzi în cel mai scurt timp.

Și acum, dacă e să fim sinceri, orice magazin are produse și produse care se încadrează foarte bine în categoria outlet. Acele produse care le avem de mult timp și pe care nu am reușit să le vindem. Acele produse care, poate nici nu le-am mai expus în magazin pentru că cei care ne trec nouă pragul nu le doresc. Nu sunt pe gustul lor. Însă pe internet sunt mult mai mulți cei care navighează printre o mulțime de produse, iar ceea ce nu a fost potrivit pentru clienții noștri fizici, poate fi perfect pentru cineva de pe internet. Bineînțeles, vom aplica o reducere substanțială ca să ne asigurăm că le vindem repede și gata! Am scăpat de ele.