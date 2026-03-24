Protest violent la Piața Victoriei, între jandarmi și mineri: Persoane rănite, au intervenit salvatorii SMURD. Bolojan i-a refuzat pe ortaci
Postat la: 24.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Este scandal uriaș între jandarmi și minerii veniți să protesteze în București, la Piața Victoriei. S-a lăsat cu îmbrânceli, gardurile au fost rupte, iar mai multe persoane ar fi fost rănite. Unui protestatar i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția echipajelor SMURD.
Totul ar fi degenerat după ce ortacii aflați în piață ar fi aflat de la reprezentanții lor, care au mers la Ilie Bolojan, că premierul ar fi refuzat solicitările lor, iar concedierile vor continua. Unii dintre mineri chiar au menințat că vor intra în greva foamei pe termen nelimitat.
Aproximativ 1.000 de mineri de la Complexul Energetic Oltenia protestează marți în fața Guvernului, după ce au plecat dis-de-dimineață din Gorj spre București. Oamenii acuză riscul iminent al concedierilor și cer intervenția urgentă a Executivului pentru salvarea locurilor de muncă.
Principala nemulțumire vizează situația a aproape 1.800 de angajați cu contracte pe perioadă determinată, care ar putea rămâne fără loc de muncă în doar câteva zile. Minerii spun că lipsa unor soluții rapide va avea consecințe sociale grave în regiune, deja afectată de restructurări.
Minerii scandează lozinci precum „Unitate!" şi „Demisia!" şi au steaguri, vuvuzele şi bannere sau coli de hârtie cu mesaje de genul: „Respect pentru muncă, nu concediere!", „Fără noi lumina se stinge!". „Vrem să muncim, nu să cerşim!", „Nu suntem cifre, suntem familii".
