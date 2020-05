Răspunsul lui Mircea Badea la scrisoarea lui Alifantis: „Înţeleg că sunt ratat şi dezgustător. Schimbaţi canalul"

Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În Gura Presei“, de la Antena 3, i-a răspuns lui Nicu Alifantis la scrisoarea deschisă semnată de artist la adresa sa.

Pe de altă parte, Mircea Badea a explicat că nu-l vedea pe Alifantis ca făcând parte „din aceeaşi breaslă cu Chirilă şi Ristei sau cu orice alt produs popcorn". Realizatorul TV s-a folosit şi de autoironie afirmând că e posibil să fie „un ratat" sau „dezgustător", însă singura soluţie este ca cei care se simt jigniţi de cele spuse de el, precum Alifantis, să schimbe canalul TV sau să folosească timpul pe care l-ar fi pierdut în faţa televizorului pentru „creaţie muzicală", nu pentru „resentimente şi nervi".

Răspunsul lui Mircea Badea pentru Nicu Alifantis:

„Nu mi-a dat prin cap niciodată că Nicu Alifantis, pe care îl iubesc, face parte din aceeaşi breaslă cu Chirilă sau cu Ristei sau cu orice alt produs popcorn. Domnul Alifantis îmi spune că am greşit şi că se încadrează în aceeaşi breaslă cu artiştii care au nickuri în loc de nume. Înţeleg că am jignit artiştii români şi că trebuie să îmi cer scuze. Dacă mi-o cere domnul Nicu Alifantis, e în regulă: vă cer scuze. Mai înţeleg că sunt un ratat. E foarte posibil. Nici măcar nu am pornirea de a încerca să caut contra argumente. Sunt şi dezgustător. De asemenea posibil, dar puteţi aplica aceeaşi reţetă pe care mi-o recomandaţi: schimbaţi canalul. E şi foarte târzie emisiunea mea. Ora respectivă ar putea fi folosită pentru creaţie muzicală, nu pentru nervi şi resentimente. Cu privire la ocolirea dumneavoastră, domnule Alifantis, lucrurile sunt rezolvate deja: „social distancing" e lege. Cu stimă şi cu sincere urări de succes. Dumneavoastră şi breslei din care vă revendicaţi", a fost răspunsul lui Mircea Badea.