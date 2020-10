Radu Mazăre s-ar putea întoarce în Madagascar: "Actele emise de autoritățile malgașe au fost declarate nule"

Avocatul lui Radu Mazăre, Mihai Hotca, a declarat că toate actele în baza cărora clientul său a fost extrădat din Madagascar au fost declarate nule de către partea malgașă. Potrivit acestuia, Radu Mazăre ar trebui să se întoarcă în Madagascar.

„A avut loc in frauda la extradare si a fost incalcat principiul specialitatii din legislatia internationala in materie penala. Autoritatile malgașe au purces la predarea lui Radu Mazare fara sa existe o hotarare a unei instante si fara avizul ministrului Justitiei din Madagascar. Prin hotararea din 7 septembrie anul acesta care a ramas definitiva in dat de 7 octombrie, s-a constatat ca sunt nule toate actele emise de Parchetul General din Madagascar, doua autorizatii de predare si un ordin de extradare din penitenciar. Inseamna ca potrivit acstei hotarari, dl Mazare trebuie sa se intoarca in statul Madagascar pentru a fi reluata procedura de extradare. Actiunea pe care o vom face zilele urmatoare este contestatie la executare", a spus Hotca.

Fost primar al Constanţei, Radu Mazăre, a fost extrădat în 2019 din Madagascar, pentru a executa în România o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru corupţie. Radu Mazăre a plecat în decembrie 2017 în Madagascar, unde a cerut azil politic.