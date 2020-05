Rafila, socat de oamenii adunati in grupuri: "Mai bine ar fi sa se deschida terasele si sa existe reglementari, decat asa"

Prof. dr. Alexandru Rafila, seful Societatii Romane de Microbiologie, a declarat, vineri seara, ca dupa prima zi de dupa ridicarea starii de urgenta, s-a razgandit in privinta deschiderii teraselor.

Profesorul s-a plans de grupurile mari de oameni vazute pe strada in care nu se respecta distantarea sociala. Iar in aceste conditii, spune el, mai bine ar fi sa se deschida terasele si sa existe reglementari.

"O terasa nu este doar un loc unde te duci sa mananci sau sa bei. Este un loc care face parte din viata sociala. Si atunci cred - asta este opinia mea - ca trebuie sa tii cont de urmatorul lucru: mai bine am o activitate pe terase reglementata, care reduce la maximum posibil riscul - nu exclude, nu putem sa excludem riscul de transmitere - decat sa am o situatie nereglementata care creste riscul", a spus el. Profesorul a spus ca a vazut oameni "adunati in grupuri de 10, 12, beau suc pe capota masinii, stateau de vorba, socializau", langa Herastrau.

"Trebuie sa ne gandim ca trebuie sa oferi oamenilor ceva, ca sa poata sa desfasoare o viata sociala apropiata de normal. Si atunci, sigur ca unele terase se vor deschide, altele nu, pentru ca nu vor putea sa respecte reglementarile. Ele nu trebuie sa fie draconice, dar trebuie sa fie suficiente pentru a reduce riscul. Cred ca aceasta gandire trebuie aplicata si pentru alte tipuri de servicii si alte tipuri de activitati", a mai spus Rafila.

Astfel, profesorul sustine ca in saptamnile urmatoare autoritatile trebuie sa vina cu "solutii, pentru ca altfel, vazand cata lume e pe strada, eu sunt destul de ingrijorat in ce priveste transmiterea bolii". "Trebuie foarte mult echilibru si cine ia decizia s-o ia in cunostinta de cauza, sa si-o asume, noi ajutam cat putem, daca ni se cere punctul de vedere. Si daca ni se cere, sa se tina cont nu intr-un mod foarte selectiv, adica daca punctul meu de vedere vine in consonanta cu dorintele sau cu aprecierea cuiva este bun, daca nu, chiar daca este fundamentat stiintific, nu este luat in consideratie", a mentionat Rafila.