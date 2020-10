Revolta unui pacient cu COVID. "Nici nu mă mir că în ţară se moare de la aşa ceva"

Un bărbat în vârstă de 58 de ani, inginer de meserie, atrage atenţia asupra condiţiilor îngrozitoare de care au parte unii dintre pacienţii cu Covid.

Bărbatul reclamă desincronizarea dintre angajaţii Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu (DSP) şi medicii de la Spitalul de Pediatrie din acelaşi oraş. Depistat pozitiv, sibianul a primit totuşi acceptul medicilor, după nenumărate tentative, pentru a se trata în izolare la domiciliu. Numai că angajaţii Direcţiei de Sănătate Publică „au uitat"să-i dea decizia de carantinare, condamnându-l să petreacă o nopate afară, în frig, alături de alţi 30-40 de oameni în aflaţi în aceeaşi situaţie.

După ce rezultaul analizelor a ieşit pozitiv, bărbatul a fost contactat de DSP şi i s-a cerut să meargă la spital pentru investigaţii amănunţite, notează Turnul Sfatului. De la DSP a fost sunat în jurul orei 12.00, iar la spital a ajuns în jurul orei 14.00, iar după ce a efectuat mai multe analize.

„Acolo începe adevărata epopee şi cu cei de la DSP de unde a trebuit să primesc o decizie de carantinare şi cu cei de la spital. Am ajuns la spital acolo unde se face triajul. Vreau să vă spun că trebuie să stai afară, deşi este octombrie şi vremea s-a răcit considerabil. Trebuie să stai afară cât durează tot triajul acesta şi nu eram doar eu, erau şi pacienţi cu probleme, pacienţi care nu se simţeau bine, pacienţi cu febră. Chiar am lăsat pe cineva care avea febră să meargă înaintea mea. Durează patru ore până îţi fac analizele de sânge. Am aşteptat în curte, în picioare. Nu sunt scaune să stea oamenii jos. Toată lumea stătea pe o bordură, pe o ţeavă din aceea de gaz, care pe unde putea. Şi au fost în jur de 40 de persoane", a povestit pacientul, conform sursei citate.

Dar asta nu a fost tot. După ce a făcut analizele, el a ajuns din nou la cabinetul medicului infecţionist. Aici a fost nevoit să aştepte alte câteva ore pentru a fi primit. „Ajuns la spital la ora 14.00 am ieşit de la medicul infecţionist la ora 21.30. Am aşteptat foarte mult până am intrat la medic, iar cei care au rămas, am înţeles că au scăpat dimineaţa", mai spune bărbatul.

Medicul l-a trimis acasă. Degeaba

Deşi a fost trimis acasă de medic, pentru a se trata în izolare, bărbatul a realizat că mai are de rezolvat o problemă. Pentru a fi trataţi acasă, asimptomaticii şi cei care solicită pe propria răspundere să stea acasă, au nevoie de o decizie oficială, o simplă formalitate. de la DSP. Însă, în cazul lui, decizia nu a mai venit.

„Cu toate că medicul a decis că pot pleca acasă, pentru a face asta avem nevoie de o decizie de la DSP, care ar fi trebuit să ajungă în două ore, după cum mi-au spus cei de acolo. La 12 şi 10 minute noaptea m-au anunţat că nu mai soseşte decizia şi că trebuie să aştept până dimineaţa. M-am supărat şi am plecat acasă. M-am întors a două zi dimineaţă după decizie şi am suportat mustrarea din partea doctorilor, dar n-aş mai fi putut să stau. Mi-a fost frig toată ziua, iar dacă aş fi rămas ar fi trebuit să aştept în faţă, afară. Ne spuneau că este cortul acela de triaj, dar ce să facă mai bine de 40 de oameni câţi eram într-un cort cu trei paturi", a explicat pacientul.

După 12 ore de stat în picioare, fără apă, mâncare sau haine suficient de groase, s-a trezit cu o nouă problemă. Din cauză că a petrecut atâtea ore în frig, bărbatul s-a ales cu o răceală zdravănă. „Când am ajuns acasă a trebuit să stau în apă fierbinte ca să-mi revin. Eu nu mă mir că în România se moare din cauza asta. Eu n-am simptome, dar după ziua de ieri am ajuns să fiu răcit. Nu mă mir că suntem printre primele ţări din Europa la cazurile de morţi, dacă aşa se face triajul la noi", a mai adăugat bărbatul.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean Sibiu a găsit scuza perfectă pentru a masca organizarea defectuoasă. Liliana Coldea, managerul spitalului, susţine că din cauza aglomeraţiei durează atât de mult ca pacienţii să îşi facă analizeze şi să fie consultaţi. Ea a mai subliniat şi că sunt mai multe etape prin care un pacient trebuie să treacă, de la investigaţii, radiografii şi tomografii toracice şi până la dezinfectarea aferentă fiecărui pas.

„Aşa ajungem ca pacientul să stea foarte multe ore până când avem, ca să spunem aşa, o imagine completă a pacientului, cu analize, cu radiografii şi cu un computer tomograf toracic. Acestea sunt problemele", a spus Coldea, potrivit sursei citate. Ea a mai promis că spitalul va pune la dispoziţia pacienţilor un container cu încălzire şi spaţii de aşteptare.