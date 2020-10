Scaune muzicale cu functii de conducere la Politia din Suceva, la ordinele lui Flutur

La Suceva functiile de conducere par sa se supuna regulilor jocului cu scaunele muzicale, mereu e un scaun mai putin decat jucatori si tot ce conteaza este sa te asezi pe scaun cand se opreste muzica.

Iata doar cat de multa activitate a fost intr-o singura zi, in ceea ce priveste functiile de conducere la Politia din judetul condus de Gheorghe Flutur, asa cum o relateaza surse din Politie, scriu cei de la fantome.info. In data de 16 septembrie, cu doar o saptamana inaintea votului pentru alegerile locale, finului prin alianta al lui Gheorghe Flutur, Comisar-Sef Florin Constantin Poenaru, ii expira cea de-a doua imputernicire de 6 luni, consecutiva, pentru functia de Inspector-Sef Adjunct. Acesta raspunde de Brigada Rutiera si de Ordinea Publica. De notat ca in judetul Suceava sunt doua functii de Inspector-Sef Adjunct de Politie. Cea de-a doua functie este ocupata, prin concurs, de catre Comisarul-Sef Catalin Nistor, care raspundea de judiciar.

Surse din Politie arata despre Comisarul-Sef Catalin Nistor ca a fost chemat de Gheorghe Flutur si i s-a solicitat sa se ceara singur sa fie mutat pe celalalt post de Inspector-Sef, desi el isi castigase prin concurs functia. Intre timp, ca sa nu fie lasat fara loc pe scaun, vreme de cateva ore, Comisarul-Sef Florin Poenaru a fost mutat, vreme de cateva ore, la conducerea Seviciului Arme si Munitii, exact cat timp a fost necesar pentru a obtine acceptul Comisarului-Sef Catalin Nistor pentru a fi mutat pe postul finului Presedintelui CJ! Apoi, pe locul lasat liber, protejatul lui Gheorghe Flutur a fost imputernicit pentru functia de Inspector-Sef Adjunct care raspunde de judiciar, mai mentioneaza sursa citata.