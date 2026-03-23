Se schimbă regulile jocului: războiul din Iran accelerează săptămâna de lucru de 4 zile

Războiul din Iran începe să rescrie regulile muncii la nivel global: mai multe state au trecut deja la săptămâna de lucru de patru zile pentru a face față crizei energetice, iar experții avertizează că schimbarea ar putea deveni permanentă. După modelul muncii remote impus de pandemie, lumea ar putea intra într-o nouă eră a flexibilității - dar nu pentru toți angajații.

Criza energetică provocată de tensiunile din Orientul Mijlociu și amenințările asupra transportului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz au forțat mai multe state din Asia să ia măsuri drastice. Țări precum Sri Lanka, Filipine sau Pakistan au redus deja programul de lucru la patru zile pe săptămână, încercând să limiteze consumul de combustibil, potrivit Fortune.

Ce a început ca o măsură de urgență ar putea deveni însă începutul unei schimbări globale. Experiența pandemiei arată că măsurile temporare pot deveni permanente. Munca de acasă, introdusă forțat în timpul COVID-19, nu a dispărut odată cu redeschiderea economiilor, ci a devenit noul standard în multe industrii.

Specialiștii spun că același lucru s-ar putea întâmpla și acum. „Dacă angajații demonstrează că pot face în patru zile ceea ce făceau în cinci, atunci angajatorii vor trebui să justifice de ce mai este nevoie de a cincea zi", explică experți în piața muncii.

În Occident, însă, lucrurile sunt mai complicate. Infrastructura mai dezvoltată și dependența mai redusă de transportul individual fac ca presiunea pentru reducerea programului de lucru să fie mai mică. Chiar și așa, specialiștii nu exclud o schimbare graduală.

Criza actuală ar putea accelera un proces deja început, mai ales în contextul creșterii costului vieții, al stagnării salariilor și al transformărilor aduse de inteligența artificială. Nu toți angajații vor beneficia de o săptămână de lucru mai scurtă. Domeniile care implică prezență fizică - transport, horeca, servicii - sunt mult mai greu de adaptat la acest model.

Astfel, diferențele dintre angajați ar putea crește, iar flexibilitatea ar deveni un privilegiu, nu o regulă. Experții spun că ne aflăm într-un punct de cotitură: pentru prima dată, ideea săptămânii de lucru de patru zile nu mai este doar un experiment, ci o politică analizată la nivel guvernamental. Dacă testul actual va funcționa, revenirea la modelul clasic de cinci zile ar putea deveni din ce în ce mai greu de justificat.