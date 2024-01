Seful OMS la Davos: Interesele naționale înguste nu ar trebui să ne stea în cale. Istoria COVID s-ar putea repeta VIDEO

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că intenționează să înființeze o forță de poliție globală care va fi responsabilă de pedepsirea cetățenilor care răspândesc pe internet conținuturi care nu sunt de actualitate.

În cadrul unei sesiuni intitulate "Boala X", directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că, pentru a fi "mai bine pregătiți" și "pentru a înțelege boala X", "Acordul privind pandemia" al OMS, obligatoriu din punct de vedere juridic, trebuie să fie adoptat de liderii din întreaga lume.

Acordul privind pandemia ar acorda OMS un control fără precedent asupra națiunilor suverane - permițându-i să interzică libertatea de exprimare și să încarcereze cetățenii pentru că au împărtășit așa-numita "dezinformare" online. "Este vorba despre un inamic comun", a declarat Tedros, adăugând că "fără un răspuns comun, ne vom confrunta cu aceeași problemă ca și COVID".

El a explicat că termenul limită pentru legislație este luna mai a acestui an, iar statele membre negociază între țări pentru a o pune în aplicare. "Acesta este un interes comun la nivel mondial, iar interesele naționale foarte înguste nu ar trebui să stea în cale", a continuat el, adăugând că "desigur, interesele naționale sunt firești, dar ar putea fi dificile și ar putea afecta negocierile".

