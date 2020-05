Soţia lui Ilie Năstase a depus actele de divorţ: "El a crezut că glumesc"

În urmă cu aproape trei săptămâni, se anunţa divorţul dintre Ioana şi Ilie Năstase. Recent, femeia a depus solicitarea de divorţ, la Judecătoria Constanţa, însă soţul ei crede că totul este doar o glumă.

Nepotrivirea de caracter şi jignirile din ultima perioadă sunt motivele care au determinat-o pe Ioana Simion (43 de ani) să ceară divorţul de Ilie Năstase (74 de ani), la doar un an de la cununia civilă. De luna trecută, ei au decis să nu mai împartă acelaşi dormitor. "Da, este adevărat, astăzi, facem procedura. La tribunal, pentru că Ilie nu vrea să vină să semneze. A crezut că glumesc când i-am spus că divorţez. Nici acum nu crede. Îmi pare foarte rău, dar eu am răbdat, i-am dat timp să se schimbe. Nu s-a întâmplat nimic. Cert este că îi voi purta în continuare respect, vom rămâne prieteni. Dacă are nevoie de ceva, îl voi ajuta. Chiar şi acum vorbim, îl duc cu maşina unde are nevoie să ajungă, facem cumpărături. E normal să comunicăm. Dar doar atât. Nimic mai mult. Eu îmi doresc să fiu sănătoasă şi liniştită", a spus Ioana.

După separare, Ioana a valorificat timpul pentru ea, a avut mai mult grijă de trup și de spirit, cum îi place Ioanei să spună. Și chiar se vede, pentru că la vârsta ei, de 43 de ani, arată trăznet. Sexoasa constănțeancă a spus cum își menține formele. Are 59 de kilograme, are grijă la alimentație și face multă mișcare. "Nu există seară în care să nu mă demachiez, să îmi dau cu o cremă bună. Îmi fac masaj facial, dar și masaje corporale de 4-5 ori pe săptămână. Am 59 de kg la 1,70 înălțime. Mănânc cât mai sănătos, prefer peștele, fructele de mare, multă apă, cam 3 litri de apă zi. Nu prea mănânc dulciuri. Îmi plac tartele cu fructe, dar mănânc rar. Spre exemplu, am fost azi la mănăstirea la care merg mereu, iar părintele și maica stareță m-au servit cu ceva dulce, evident, nu puteam să refuz. Sport fac acasă. Prefer să fac treabă prin casă, e mai bună activitatea asta", a mai declarat Ioana.