Sociologul Mirel Palada este cercetat penal, dupa ce a fost prins beat la volan si a refuzat sa i se ia sange

Sociologul Mirel Palada este cercetat penal, dupa ce a fost prins de politie baut la volan. El a refuzat sa sufle in alcooltest, apoi a refuzat sa i se recolteze probe de sange la sediul INML "Mina Minovici".

"In data de 08.10.2020, in jurul orei 23.30, politisti din cadrul Brigazii Rutiere aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza sectorului 2, au oprit pentru control un autovehicul condus de un barbat in varsta de 47 de ani. Avand in vedere faptul ca soferul emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat sa sufle in aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat.

In acest context, barbatul a fost condus la sediul INML "Mina Minovici", unde a refuzat sa-i fie prelevate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 337 din Codul Penal", a transmis Brigada de Politie Rutiera a Capitalei."