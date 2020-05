Stare de alerta: Cum mai putem intra intr-un magazin si reguli de urmat pentru patroni si angajatori

Noua stare de alerta care a inceput vineri presupune reguli noi pentru fiecare dintre noi care vrea sa intre intr-un magazin sau farmacie, dar si pentru proprietarii acestor tipuri de afaceri, cat si pentru orice fel de angajator.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a explicat masurile ce trebuie luate de operatorii economici publici si privati incepand de azi, iar aceste restrictii se regasesc si in hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, publicata in miez de noapte in Monitorul Oficial.

Cel mai important este ca masca devine obligatorie in orice spatiu interior (cu exceptia propriei case).

"Incepand cu data de 15.05.2020, in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise se instituie obligativitatea purtarii mastii, astfel incat nasul si gura sa fie acoperite", se arata in hotararea adoptata de CNSU.

Cand vine vorba despre organizarea la locul de munca, angajatorii sunt in continuare indemnati sa lase oamenii sa lucreze de acasa.

"Autoritatile publice, precum si operatorii economici publici si privati au obligatia organizarii activitatii astfel incat munca sa se desfasoare de la domiciliul angajatilor, iar daca activitatea desfasurata nu permite acest lucru, se iau masuri pentru:

- asigurarea triajului epidemiologic,

- dezinfectarea obligatorie a mainilor inaintea intrarii in spatiile de lucru,

- respectarea regulilor privind desfasurarea activitatii din birourile cu spatii comune,

- decalarea programului de lucru pentru entitatile cu un numar mai mare de 50 de salariati, astfel incat inceperea si terminarea programului de lucru sa se realizez la intervale de minimum o ora pe parcursul de minimum trei ore, in transe de minimum 20% din personal".

Cat despre magazine (operatorii economici care desfasoara activitati cu publicul), acestea trebuie sa asigure o suprafata minima de 4 metri patrati pentru fiecare client.

"Institutiile publice si operatorii economici care desfasoara activitati comerciale de lucru cu publicul ce implica accesul persoanelor in interiorul cladirilor iau masuri pentru organizarea activitatii astfel:

- accesul trebuie sa fie organizat astfel incat sa fie asigurata o suprafata minima de 4 metri patrati pentru fiecare client sau persoana si o distanta minima de 2 metri intre oricare doua persoane apropiate,

- sa nu permita accesul persoanelor a caror temperatura corporala masurata la intrare in incinta depaseste 37,3 grade Celsius, referinta fiind luata de la Organizatia Mondiala a Sanatatii,

- sa asigure dezinfectarea suprafetelor expuse si evitarea aglomerarii de persoane, in special in zonele caselor de marcat si ghiseelor".

Arafat a amintit aseara ca raman inchise restaurantele si sunt suspendate servirea si consumul produselor in spatiile comune de servire a mesei din interior:

"Este suspendata temporar activitatea de servire si consum al produselor in spatiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, precum si la terasele din exteriorul acestor locatii, deci raman inchise terasele si alte zone de servire a mesei.

Sunt exceptate, cum erau exceptate si inainte, activitatile de preparare a hranei, precum si de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum si cele de tip drive-in, room-service, livrare la client, take away".