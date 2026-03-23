Suntem aproape de un nou lockdown? Riscul e mare, dar de data aceasta motivul nu mai e Covid-19

Lumea se pregătește pentru o perioadă dificilă din cauza lipsei de resurse, iar noile restricții pe care statele încep să le impună seamănă izbitor cu restricțiile din timpul pandemiei. Practic, criza energetică ne împinge spre un fel de „carantină" modernă, unde autoritățile caută soluții urgente și drastice pentru a gestiona penuria de curent și gaze.

În acest context, Agenția Internațională pentru Energie a transmis deja un set de sfaturi și reguli clare, adresate atât liderilor politici, cât și oamenilor obișnuiți, pentru a încerca să reducem consumul și să trecem cu bine peste acest blocaj energetic global care afectează întreaga planetă.

Aceste recomandări, însă, au fost de aşa natură încât i-au făcut pe oameni să se teamă că un nou lockdown, precum cel din pandemia de Covid-19, ar putea avea loc.

Experții recomandă, în primul rând, munca de acasă, raţionalizarea combustibilului, haine cât mai subţiri pentru a evita pornirea aerului condiţionat, limitarea vitezei pe autostrăzi cu cel puţin 10 km/h şi a călătoriilor cu avionul în cazul în care sunt disponibile alte mijloace de transport în comun.

Agenţia Internaţională pentru Energie a ţinut să sublinieze, de asemenea, că propunerile reprezintă măsuri pe care guvernele întreprinderile, dar şi gospodăriile ar trebui să le ia pentru a atenua impactul negativ asupra consumatorilor cauzat de recenta creştere a preţurilor la energie.

