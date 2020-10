Bilantul zilnic raportat de Ministerului Sanatatii informeaza ca situatia in ceea ce priveste pandemia cu coronavirus a devenit ingrijoratoare, referitor la numarul de cazuri de infectari cu Sars-CoV2, raportat pentru ultimile 24 de ore.

Pentru 14 octombrie 2020 s-au anuntat 4016 cazuri noi pentru ultimele 24 ore, ceea ce este un record absolut. A crescut si numarul testelor efectuate, ceea ce ar putea explica intr-o oarecare masura numarul celor infectati. Insa, ceea ce este de-a dreptul alarmant, e ca rata de infectare a populatiei a crescut masiv, iar daca acelasi trend crescator se pastreaza, atunci in Bucuresti, cu siguranta se va depăsi rapid acel 3 la mie, fapt pe care il certifica si medicii din spitale, dar si cifrele anuntate initial de INSP. Deocamdata, oficial, rata de infectare a crescut in 24 de ore de la 2,69 la 2,85 la mia de locuitori, in Bucuresti.