Tânăra de 17 ani incendiată de bărbatul eliberat condiţionat se zbate între viaţă şi moarte. "Mi-a zis s-o las pe sora mea să ardă, că aşa merită"

Tânără de 17 ani, din localitatea Dârvari, judeţul Mehedinţi, incendiată vineri seara, 13 iunie, de un bărbat condamnat pentru cinci crime şi eliberat înainte de termen, este în stare critică, având arsuri pe 80-90% din suprafaţa corpului.

„Starea tinerei este destul de gravă. Ea a ajuns în cursul nopţii la noi, la Spitalul Judeţean. S-a făcut toaletă primară chirugical, a fost intubată la UPU şi mutată la reanimare", a spus Radu Iman, managerul spitalului din Drobeta Turnu Severin. „Este suprafaţă foarte mare, 80-90%. Practic, fata a fost incendiată. Arsurile sunt de gradul 1, 2 şi 3, din ce am putut evalua la prima vedere, s-ar putea să fie şi mai profunde. Dar, oricum, suprafaţa este foarte foarte mare. Este în stare critică, este intubată, ea acum respiră cu aparatele", a adăugat medicul. Tânăra a fost preluată cu elicopterul şi dusă la spitalul din Craiova.

Cunoscuţii spun că agresorul era într-o relaţie cu fata, după ce o cunoscuse pe reţelele de socializare şi chiar o trafica, deşi era prieten cu tatăl tinerei care se află la muncă în Olanda. Victima depusese plângere chiar săptămâna trecută împotriva lui, pentru viol şi agresiune. Vineri seară, bărbatul a vrut să se răzbune, aşa că a mers la adresa fetei, unde aceasta locuia alături de fratele şi bunica sa, a intrat în cameră, a stropit-o cu benzină şi i-a dat foc.

„Eu am stat pe telefon şi sora mea aici (n.r. în cealaltă cameră). Am venit, m-am spălat şi am dat să mă culc, pe la 10 şi jumătate. La 11:40, am auzit ţipând că i-a dat foc. Eu am ieşit de acolo din casă şi el fugea. Am zis „Stai!". A zis că nu e treaba mea şi să intru în casă, să o las pe sora mea să ardă, că aşa merită. Eu am luat găleata de apă că nu am putut să intru, ea era aici în pat. Am luat găleata de apă, am aruncat pe ea, am mai avut încă una, am luat-o de mână, am scos-o afară. Am dus-o la fântană, am aruncat apa cu furtunul pe ea şi s-a stins focul.

Eu am rămas cu vecinii de aici să stingem focul. Ardea toată casa. El a fugit. A venit, a dat cu benzina, a dat cu bricheta, cu ce a dat, şi a fugit. A venit şi cu un topor în mână, a dat aici lângă pat. Îl cunoşteam (pe agresor n.red.) că era prieten cu tata, dar eu nu vorbeam cu el că ne-am certat, am avut nişte conflicte", a povestit fratele fetei incendiate.

Agresorul fetei, în vârstă de 45 de ani, condamnat la închisoare pe viaţă în 1994 şi eliberat condiţionat, a fost reţinut de poliţişti sâmbătă dimineaţă, deşi a fugit imediat după ce a comis fapta. „Bărbatul a fost localizat într-o zonă limitrofă a localităţi Dârvari şi în prezent se află în custodia poliţiştilor. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii tentativei la infracţiunea de omor, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi", a mai transmis Andreea Rădoi. „Să ne dea Dumnezeu după inima şi sufletul nostru. Adio", ultimul mesaj transmis de agresor pe Facebook Cu o zi înainte de agresiune, individul a postat pe o reţea de socializare un mesaj video în care părea că îşi ia adio de la cunoscuţi.