Toți cangurii de la Zoo Timișoara, uciși de maidanezi. Câinii au intrat noaptea în grădina zoologică

Trei câini vagabonzi au intrat la Zoo Timișoara, în noaptea de luni spre marți, și au ucis toți cei șase canguri din incintă. Animalele au fost găsite fără suflare abia a doua zi dimineață, deși grădina are paznic - un angajat al poliției Locale.

Câinii au pătruns în noaptea de luni spre marți în habitatul cangurilor și au ucis toate cele șase marsupiale. Ar fi pătruns apoi și în îngrăditura păsării Emu, însă aceasta a reușit să scape. Animalele moarte au fost găsite a doua zi dimineață - unul avea rană în abdomen, altul avea piciorul rupt. Câinii nu au mâncat însă din cadavrele lor.

Au sărit gardul în habitatul cangurilor și au omorât toți cei șase canguri pe care îi aveam. Au intrat și la Emu, dar ea de frică a reușit să sară peste gard. Noi am văzut dimineața, când am venit la lucru. Am fost să căutăm pasărea și am găsit-o plimbându-se pe alei, din fericire nu a pățit nimic. La canguri a fost altfel situația, pentru că atunci când sunt speriați au un mecanism, li se blochează mușchii, nu mai pot să se miște.

Doi dintre câinii care au ucis cangurii au fost prinși de hingheri și par a fi maidanezi. Potrivit administratorului Călămar, unul este Ciobănesc german, iar cel de-al doilea aduce a Rottweiler. Niciunul din cei doi câini nu are zgardă sau microcip. Ei se află în adăpostul societății de ecarisaj Danyflor și nu au fost revendicați. La Zoo Timișoara sunt în jur de 250 de animale, iar reprezentanții grădinii spune că vor să cumpere alți canguri.