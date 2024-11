Transumanismul de eprubetă: ce sumă cere o companie pentru a garanta părinților că vor avea un copil deștept, sănătos și cu înălțimea dorită

Start-up-ul american Heliospect Genomics cere viitorilor părinți înstăriți până la 50.000 de dolari pentru a-și testa embrionii în funcție de IQ și alte trăsături dorite.

Doriți să vă puteți asigura că copilul dumneavoastră nenăscut are un IQ mai mare decât media? Ei bine, se pare că acum puteți, cu ajutorul tehnologiei de îmbunătățire genetică. Acesta este un teritoriu controversat, deoarece tinde să normalizeze ideea de oameni „superiori" și „inferiori", dar, conform unor înregistrări video sub acoperire obținute de grupul de campanie Hope Not Hate, cel puțin o companie de predicție genomică a început să își vândă serviciile părinților care și le pot permite.

Se pare că Heliospect Genomics și-a oferit deja serviciile la mai mulți părinți care au recurs la fertilizarea in vitro, cerându-le până la 50 000 de dolari pentru a examina 100 de embrioni pentru IQ și alte trăsături și lăudându-se că tehnologia lor ar putea ajuta la selectarea copiilor cu un IQ cu șase puncte mai mare decât al celor concepuți natural.

Imaginile video obținute de Hope Not Hate și analizate de The Guardian par să arate angajați ai Heliospect Genomics prezentând serviciile companiei unor potențiali clienți, susținând că ar putea examina până la 100 de embrioni pe baza „IQ-ului și a altor trăsături obraznice pe care toată lumea le dorește", inclusiv sexul și înălțimea, precum și riscul de obezitate sau riscul de probleme de sănătate mintală.

Veștile despre acest serviciu controversat au devenit virale luna trecută, mai mulți geneticieni și bioeticieni afirmând că acesta ridică numeroase probleme morale și medicale. Unii au susținut că a întărit ideea că inegalitatea socială este legată mai degrabă de cauze biologice decât de cauze sociale, în timp ce alții au spus pur și simplu că este o zonă gri la care publicul larg nici măcar nu a avut ocazia să se gândească cu adevărat.

Solicitat să comenteze, un purtător de cuvânt al Heliospect Genomics a declarat că startup-ul american se află în prezent în „modul stealth" și încă își dezvoltă, dar a adăugat că se pregătește pentru o lansare publică. De asemenea, compania a declarat că nu va aproba producția de ouă sau embrioni la scară industrială sau selecția de elită și nu va oferi teste pentru trăsăturile „triadei întunecate" sau pentru frumusețe.

„Tot ceea ce înțelegem prin eugenie liberală este că părinții ar trebui să fie liberi și poate chiar încurajați să folosească tehnologia pentru a îmbunătăți perspectivele copiilor lor, odată ce aceasta este disponibilă", a declarat Jonathan Anomaly, un academician care face parte din consiliul de administrație al Heliospect Genomics.

„Toată lumea poate avea toți copiii pe care și-i dorește și poate avea copii care practic nu sunt bolnavi; va fi grozav", a declarat Michael Christensen, CEO al Heliospect și fost trader pe piețele financiare, în timpul unei convorbiri video din noiembrie 2023, înregistrată de un cercetător al Hope Not Hate.

În afară de controversele legate de „copiii creați", Heliospect Genomics a stârnit, de asemenea, îngrijorări cu privire la modul în care își procură datele, mai multe publicații raportând că instrumentele sale de predicție se bazează pe date din UK Biobank, un depozit genetic finanțat din fonduri publice, utilizat în principal pentru cercetarea în domeniul sănătății.