Turistă din Vama Veche: "O fată dezbrăcată şi sângerândă urla pe trotuar. Cel mai probabil îi dăduseră drogul violului"

O turistă din Vama Veche a povestit pe Facebook că o tânără din Vama Veche avea un comportament neobişnuit şi a chemat Ambulanţa pentru a o duce la spital.

„Fetelor, aveti grija ce beti si de la cine! Asta noapte, pe cand ma intorceam la cazare, o fata dezbracata si sangeranda urla pe trotuar ca din gura de sarpe si "iubi al ei" ii tot repeta ca a baut de la niste jegosi. Am chemat salvarea si a venit Politia. Am scos o banca din curte, am tinut-o in brate, i-am dat cu apa pe fata, i-am acoperit goliciunea cu un prosop si a plecat la Mangalia pe salvare. Cel mai probabil, ii dadusera ceea ce se cheama drogul violului pentru ca dupa ce nu a mai urlat, ma mangaia pe mine pe picioare si-mi zambea, unduindu-si trupul. Daca o stie cineva, as vrea sa stiu ca e bine! Alora care si-au batut joc de ea le urez " cu executare"!", este postarea pe grupul de Facebook Vama Veche.

Autorităţile care au răspuns apelului la 112 spun că la locul unde se afla fata a ajuns o Ambulanţă, dar că tânăra era atât de beată încât nu au putut să-i acorde primul ajutor şi astfel au fost nevoiţi să apeleze la sprijinul oamenilor legii. Doar aşa tânăra a putut fi urcată în Ambulanţă şi transportată la spital pentru a i se acorda ajutor medical. Din primele informaţii, turista nu prezenta semne că ar fi fost drogată, ci doar că a consumat foarte mult alcool.

Ce este „drogul violului"?

Conform Sfatul medicului, GHB ("drogul violului") este un produs stupefiant pe care consumatorii il utilizeaza pentru favorizarea relatiilor sexuale "fortate". Barbatii au constatat o relativa stimulare sexuala, iar femeile au resimtit o sexualitate in deriva, constand in relatii multiple, involuntare, despre care ele pastreaza o amintire instabila si neclara. Produsul este de obicei pus in bautura partenerei, pe care "partenerul" vrea s-o drogheze. Consumatorii de GHB il apreciaza, in particular, ca drog "post-party", utilizarea devenind "festiva" si frecvent criminala, de unde si numele de "drogul violului".

GHB are o structura foarte apropiata de GABA (acidul γ-amino butiric), un puternic inhibitor al sistemului nervos central. GHB nu are proprietati afrodisiace efective, dar provoaca o dezinhibare sexuala, in legatura si cu efectul sau sedativ. GHB stimuleaza de asemenea creierul, eliberand hormonii de crestere excedentari, atat de apreciati de culturisti. In functie de consumator si doza, efectele GHB dureaza pana la 3-4 ore, dupa care se biotransforma pana la apa si dioxid de carbon, astfel incat prezenta lui nu mai poate fi detectata.