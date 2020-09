Un celebru guru din Siberia, cu mii de discipoli ce vad in el reincarnarea lui Iisus Christos, a fost arestat de fortele speciale

Gurul unei secte din Siberia, Vissarion, care conducea de trei decenii destinele a mii de adepti ce vedeau in el reincarnarea lui Iisus Christos, a fost arestat marti de fortele speciale ruse.

Fondata in 1991 de Vissarion, pe numele adevarat Serghei Torop, fost angajat al Ministerului de Interne, secta "Biserica Ultimului Testament" s-a instalat intr-o asezare construita in padure de adeptii sai, in districtul Kurgan din regiunea siberiana Krasnoiarsk. "Vissarion" si doi dintre apropiatii lui, Vadim Redkin si Vladimir Vedernikov, au fost arestati marti, a anuntat Comitetul de ancheta rus, dupa o operatiune comuna a FSB (Serviciul Federal de Securitate, ex-KGB) si Ministerului de Interne.

Cei trei sunt acuzati ca s-au folosit de secta pentru a extorca sume de bani de la discipolii lor si ca au exercitat asupra acestora "violente psihologice", provocandu-le "daune grave sanatatii". Intr-o inregistrare video difuzata de autoritati, suspectii sunt condusi, incadrati de barbati cu cagule si uniforme de camuflaj, la bordul unui elicopter.

"Vissarion" si-a strans miile de adepti intr-o zona izolata din Siberia pentru a crea un fel de Arca a lui Noe, care sa salveze omenirea de un cataclism pe care omul este pe cale sa-l provoace. "Biserica Ultimului Testament" nu traia insa complet rupta de lume, primind in mod regulat vizite ale presei. Vissarion isi crease o anumita notorietate in Rusia, iar unii dintre adeptii sai veneau din Europa Occidentala. Discipolii lui Vissarion, care duc un trai autosuficient, spun ca traiesc in comuniune cu natura si refuza carnea, alcoolul si tutunul.