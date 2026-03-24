Un gel magnetic injectat în inimă ar putea preveni accidentele vasculare cerebrale, cred oamenii de știință

Milioane de oameni din întreaga lume suferă de fibrilație atrială, o tulburare de ritm cardiac care face ca atriile inimii să bată haotic, crescând riscul de accident vascular cerebral de până la cinci ori. Deși simptomele pot fi ușoare - palpitații, oboseală, dificultăți de respirație - pericolul real stă în cheagurile de sânge care se pot forma în auricula stângă, o pungă mică din interiorul inimii.

Tratamentul actual presupune în mare parte medicamente anticoagulante, eficiente, dar care cresc riscul de sângerare și nu sunt tolerate de toți pacienții. O alternativă existentă este implantarea unui dispozitiv de ocluzie a apendicelui atrial stâng, dar acesta poate fi ineficient din cauza formelor variabile ale auriculei și poate provoca deteriorări ale țesutului cardiac.

Cercetătorii au testat recent o metodă inovatoare, încă în stadiu experimental, care ar putea schimba complet abordarea: injectarea unui lichid ghidat magnetic în auricula stângă, care se transformă rapid într-un „magnetogel" moale, adaptându-se perfect formei neregulate a cavității și sigilând-o permanent, notează Science Alert.

Primele teste, realizate pe șobolani și porci, au arătat rezultate promițătoare: magnetogelul a rămas stabil timp de 10 luni, fără scurgeri sau formarea de cheaguri, și s-a integrat natural cu stratul interior al inimii, creând o suprafață netedă care ar putea reduce riscul de coagulare. Comparativ cu dispozitivele rigide convenționale, gelul nu a provocat deteriorări ale țesutului și pare să se adapteze mai bine anatomiei fiecărui pacient.

Potrivit cercetătorilor, tehnologia ar putea, în viitor, să ofere o alternativă pentru pacienții care nu tolerează anticoagulantele și să depășească limitările dispozitivelor actuale. Totuși, înainte de utilizarea la oameni, metoda trebuie testată pe termen lung și optimizată pentru siguranță și eficiență, existând provocări precum interferențele cu scanările RMN.

Dacă va fi validată clinic, această inovație biomedicală ar putea salva vieți, oferind o protecție mai sigură și mai precisă împotriva accidentului vascular cerebral în cazul fibrilației atriale - o problemă de sănătate globală care afectează zeci de milioane de oameni. Cercetarea a fost prezentată de David C. Gaze, lector universitar în patologie chimică la Universitatea Westminster, și marchează un pas important în cardiologia experimentală și ingineria materialelor medicale.