Un influencer gay de pe Tik-Tok: "Am fost folosit precum un câine să-l promovez pe Călin Georgescu!"

Un influencer gay de pe TikTok care promoveaza minoritatile sexuale afirmă că a fost plătit pentru a-l susține pe independentul Călin Georgescu și spune că regretă campania la care a luat parte.

„Am luat pare la campania de promovare a domnului Călin Georgescu. Am fost un prost. Înainte de a arunca cu comentarii de hate sau cu ce vreți voi, vreau să stați până la finalul clipului ca să înțelegeți cum s-a ajuns în punctul ăsta și să înțelegeți de ce am fost prost", a declarat influencerul la începutul clipului video postat pe TikTok.

În momentul în care am acceptat această campanie cu echilibru și verticalitate, ca orice campanie, vine la pachet cu un brief. Pentru cine nu știe ce înseamnă un brief, este un fel de manual de instrucțiuni al campaniei, ce trebuie să faci în acea campanie. În acest brief era menționat faptul că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre candidați și că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre partide. Zic, mamă, perfect. Eu și așa nu mă bag în politică, nu este punctul meu forte.

Tot în brief se menționa faptul că scopul este ca noi să creștem awareness-ul asupra ideii că este important ca oamenii să meargă la vot. Și zic, bă, perfect, iau campania, sunt de acord cu asta, chiar e important ca fiecare om să meargă la vot pentru că fiecare vot contează. Mă bag. Tot în acest brief era menționat faptul că trebuie ca noi să spunem câteva caracteristici pe care ni le dorim de la viitorul președinte, câteva calități. Avea acolo exemple sau aveai liber arbitru să spui care sunt calitățile pe care tu le dorești de la viitorul președinte", a explicat influencerul.

Acesta a inserat apoi un fragment din clipul de promovare pe care l-a făcut el pentru Călin Georgescu, în care a enumerat câteva calități pe care și le dorește el de la viitorul președinte: „O să votez o persoană care simt că este deschisă la minte și care are o gândire fresh și actualizată și care e de acum, din 2024, nu din era dinozaurilor. O să votez o persoană care îmi dă de înțeles că nu are nimic cu minoritățile și că este pro-minorități și că încearcă să facă lucruri bune pentru aceste minorități."

El a spus că toate aceste calități pe care le-a enumerat nu au nicio legătură cu Călin Georgescu: „Cred că astea nu sunt niște calități care ăl definesc pe domnul Călin Georgescu. Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să-mi dau seama ce fac."

Influencerul a explicat apoi că a căutat hashtag-ul #echilibrusiverticalitate pe TikTok, dar nu a găsit ca acesta să fie asociat cu un anumit candidat la alegerile prezidențiale. În schimb, a găsit mai multe clipuri video postate de alți influenceri care au respectat exact același brief pe care l-a primit și el pentru campania de susținere a lui Călin Georgescu.

„În momentul în care am acceptat campania și am văzut că trebuie folosite hashtag-urile respective vreau să vă zic că le-am căutat aici pe TikTok, am vrut să văd dacă sunt asociate cu vreunul dintre participanți și nu apăreau nicăieri ca fiind asociate cu vreun participant. Toate clipurile care foloseau acest hashtag erau doar clipuri făcute de alți colegi de-ai mei care au luat și ei aceeași campanie și cred că mulți dintre noi am fost folosiți ca niște câini în această campanie, fără să știm în ce ne băgăm. Și eu nu vreau să încerc să îmi caut scuze, pentru că eu știu care mi-a fost intenția din spate știu că în momentul în care am acceptat această campanie eu eram conștient că nu țin partea politică a absolut nimănui. Acum au ieșit mai multe la iveală", a mai spus influencerul.