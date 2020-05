Un medic din Timișoara despre termoscanarea de la intrarea în magazine: Nu e de luat în calcul din punct de vedere medical

Managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, Cristian Oancea, aruncă în aer termoscanarea. Acesta susține că actul făcut la intarea în marile magazine nu are nicio relevanță medicală și că acuratețea aparatelor lasă de dorit.

„Ce vreau sa accentuez este ca aceste termometre digitale, intalnite la intrarea in toate supermarketurile, au o valoare de prognostic in anumite limite, in sensul ca valoarile de temperatura pot fluctua de la persoana la persoana. Inclusiv daca termometrul este bine calibrat si daca este sa nu lipit de frunte poate face diferenta. Pe cele pe care le-am cumparat noi scria ca trebuie pozitionate la un centimetru de calota craniana, pe altele scrie ca direct pe frunte. Calitatea de masurare a temperaturii depinde de metoda de masurare, daca este facuta cu termometru digital, cu termometru cu mercur, cu cel de bagat in ureche, cu cel de pus pe frunte. De asta, in functie de ce tip de termometru se utilizeaza, aceste intervale de temperatura trebuie evaluate cu prudenta. Valorile inregistrate cu aceste termometre la supermarket pot sa fie doar orientative, dar nu sunt de luat in calcul din punct de vedere medical", a spus pentru opiniatimisoarei.ro medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara.