Un tanar din Sibiu a pacalit si santajat 18 fete cu inregistrari compromitatoare. Detalii din ancheta

Un tanar de 20 ani din Sibiu a fost trimis, miercuri, in judecata de procurorii DIICOT pentru mai multe infractiuni informatice si santaj, dupa ce a pacalit mai multe fete pe retele de socializare sa-i trimita fotografii si filme compromitatoare si apoi le-a santajat cu aceste inregistrari.

Acuzatiile oficiale: pornografie infantila in forma continuata, acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata, alterarea integritatii datelor si santaj in forma continuata. Procurorii DIICOT acuza ca tanarul, in perioada mai 2018 - februarie 2020, ar fi desfasurat o ampla activitate pe linia infractiunilor de pornografie infantila si santaj, ce a constat in procurarea, stocarea si distribuirea de materiale pornografice cu minori prin intermediul sistemelor informatice.

El ar fi folosit in acest scop telefonul mobil personal, diverse aplicatii de mesagerie, precum si un cont de utilizator pe care il detinea pe un site cu continut pornografic. Barbatul exercita acte de constrangere morala asupra unor fete, in cea mai mare parte minore, in scopul determinarii acestora sa ii trimita fotografii sau inregistrari video nud sau in ipostaze sexuale.

"Astfel, ca si mod de operare, inculpatul folosea un cont pe o aplicatie de socializare, in care pretindea ca ar fi o persoana de sex feminin si realiza cautari in aceasta aplicatie a altor persoane de sex feminin, cu predilectie minore, intrand in discutii cu acestea si solicitandu-le numarul de telefon pentru a discuta ulterior pe aplicatiile de mesagerie.

In alte situatii, inculpatul crea diverse grupuri pe o aplicatie de mesagerie si, urmarind sa aiba cat mai multe numere de telefon ale unor persoane de sex feminin, le spunea membrilor initiali ai grupului ca o sa le ofere dreptul de administrare daca aduceau in cadrul acelui grup minim 100 de persoane," acuza DIICOT.

Ulterior, prin intermediul aplicatiei de mesagerie, tanarul ar fi discutat in privat cu persoanele de sex feminin, in unele situatii pretinzand ca este femeie de varsta apropiata celor pe care le aborda si le solicita sa-si si sa-i trimita fotografii si/sau inregistrari video nud sau in ipostaze sexuale. De regula, atunci cand inculpatul pretindea ca este fata, trimitea persoanelor pe care le aborda fotografii sau inregistrari video in care erau reprezentate minore, in scopul de a le determina pe acestea sa ii trimita materialele solicitate, sustin procurorii.

In situatia in care tinerele nu erau de acord cu solicitarile inculpatului, acesta le ameninta ca va posta numarul lor de telefon pe site-ul cu continut pornografic, in unele situatii spunandu-le ca va asocia numarul de telefon unei fotografii sau inregistrari video cu continut pornografic, pentru ca acestea sa fie contactate de alte persoane care accesau site-ul sus-mentionat, realizand in cele mai multe cazuri postarea propriu-zisa si trimitand capturi de ecran de pe acest site victimelor, solicitandu-le din nou fotografii si inregistrari video, de aceasta data pentru a inlatura postarile compromitatoare.

"In urma investigatiilor efectuate in cauza, s-a reusit identificarea unui numar de 18 persoane de sex feminin asupra carora inculpatul a exercitat acte de constrangere morala, in scopul determinarii acestora de a-i trimite fotografii sau inregistrari video in care acestea sa apara nud sau in ipostaze sexuale," conchide DIICOT. Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Sibiu.