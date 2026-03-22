Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa

Uniunea Europeană pregătește introducerea unor reguli noi privind utilizarea numerarului, care vor intra în vigoare la 1 iulie 2027. Scopul acestor măsuri este combaterea spălării banilor și a finanțării activităților ilegale, în condițiile în care sumele mari plătite cash pot fi folosite pentru tranzacții suspecte sau pentru ascunderea originii fondurilor.

Chiar dacă plățile electronice sunt tot mai răspândite, numerarul rămâne pentru mulți oameni o opțiune sigură și practică. Cu toate acestea, noile reglementări europene vor impune limite clare pentru tranzacțiile comerciale. Astfel, începând cu 1 iulie 2027, plățile în numerar vor fi plafonate la 10.000 de euro în relațiile dintre persoane fizice și firme, precum și între companii, inclusiv în România.

Plafonul de 10.000 de euro va viza în principal tranzacțiile comerciale. În plus, pentru plățile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a verifica identitatea clienților și de a raporta tranzacțiile, pentru a asigura un control suplimentar. Este important de menționat că aceste restricții nu se aplică tranzacțiilor private între persoane fizice. Astfel, oamenii pot păstra și utiliza numerar fără limită pentru uz personal.

Diferențele apar însă atunci când sunt implicați comercianți. De exemplu, la cumpărarea unei mașini, plata integrală în numerar nu va mai fi permisă dacă suma depășește pragul de 10.000 de euro. Există deja state europene care au introdus măsuri similare. În Germania, din ianuarie 2020, anumite plăți în numerar sunt limitate la 1.999,99 euro, pentru a reduce riscul de fraudă și spălare de bani. De asemenea, din aprilie 2023, achizițiile de imobile nu mai pot fi realizate în numerar.

Prin aceste reguli, Uniunea Europeană urmărește să controleze mai eficient fluxurile financiare și să diminueze utilizarea banilor cash în activități ilegale, fără a restrânge dreptul cetățenilor de a deține și folosi numerar în scopuri personale. Aceasta face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 (noul pachet anti-spălare de bani - AMLR), care se aplică direct în toate cele 27 de state membre, inclusiv România, fără a necesita transpunere națională. Ce schimbare exactă vine?

Limita maximă: 10.000 de euro (sau echivalentul în altă monedă) pentru o tranzacție în numerar (sau mai multe tranzacții legate). Data de aplicare: 10 iulie 2027 (vara anului 2027). Unde se aplică: Doar în tranzacții comerciale/profesionale (când cel puțin una din părți acționează în calitate profesională - de exemplu, când cumperi o mașină, o casă, bijuterii sau servicii de la un comerciant, firmă etc.).

Ce trebuie să faci dacă depășești limita: Plata se face obligatoriu prin metode trasabile (transfer bancar, card, cec etc.). Plățile cash peste acest plafon vor fi interzise. Pentru plățile cash peste 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația să verifice identitatea clientului (KYC - „cunoaște-ți clientul"). Depunerile mari de numerar la bănci vor necesita justificare a provenienței banilor. La trecerea frontierei UE, declararea sumelor peste 10.000 de euro rămâne obligatorie (regulă existentă deja).

Tranzacțiile private între persoane fizice (de exemplu, dai bani cash unui prieten sau rudă) nu sunt afectate - nu există limită. Poți deține oricât numerar acasă sau în portofel. Statele membre pot impune limite mai stricte (exemplu: Franța și Spania au deja plafoane mai mici în anumite cazuri). Nu se interzice numerarul ca mijloc de plată - doar se limitează utilizarea lui în tranzacții mari anonime. Scopul oficial este combaterea spălării banilor, evaziunii fiscale, finanțării terorismului și a economiei subterane. Numerarul mare era folosit frecvent în scheme ilegale tocmai pentru că nu lasă urme.

În România exista deja o limită similară pentru anumite tranzacții (prin Legea nr. 70/2015), dar acum se uniformizează la nivel european și devine obligatorie pentru toți comercianții. Sancțiunile vor apărea doar dacă se depășește plafonul sau se încearcă ocolirea regulilor (amenzi, posibil și alte consecințe legale).