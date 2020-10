Virgil Musta povesteste un caz dramatic: "E ingrozitor ca o pacienta sa se bucure ca a murit cineva"

Medicul Virgil Musta, seful Sectiei Infectioase 2 de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara, a povestit intr-o emisiune la un post local de televiziune online despre cazul unui pacient care a fost salvat dupa ce o persoana internata in sectia de terapie intensiva a decedat.

"Am avut zilele trecute un caz. Doctorita care era de garda a spus: uf, e de abia inceputul si nu mai vreau sa traiesc un asemenea moment. A adus salvarea o persoana cu saturatia de 60%, ceea ce inseamna terapie intensiva imediat. Era plin, a inceput sa se dea telefoane, nu era niciun loc in terapie intensiva si ca sa nu moara in salvare, a fost pusa repede intr-un salon, i-a fost pus oxigen sa creasca macar pana la un nivel de 75-80%, chiar daca organismul sufera pe o perioada scurta de timp si sa vedem daca se gaseste o solutie. Stiti care a fost solutia? Ea s-a internat la ora 22. Solutia a fost ca a murit cineva de pe Terapie Intensiva la 2 noaptea si s-a eliberat un loc. E ingrozitor, pacienta aceea sa se bucure ca a murit cineva. Sunt traume psihice care vor ramane in mintea medicilor care le traiesc. Aveam speranta ca comunitatea noastra ne intelege si ne sprijina, dar ne-am pierdut speranta. Noi suntem pusi intr-o situatie de a lua decizii grele, te va macina aceasta decizie. Trebuie sa evaluezi din doi - trei pacienti care are cea mai mare sansa", a povestit Virgil Musta.