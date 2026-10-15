Cât cere Andra Măruță să cânte la evenimente. Sumele sunt semnificative și diferă în funcție de durata recitalului și de amploarea spectacolului

Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate artiste din România și o prezență solicitată la nunți și evenimente private. Vedeta de la Pro TV practică tarife diferite în funcție de durata recitalului și de amploarea spectacolului, iar costul poate varia semnificativ în cazul unui show complet, susținut alături de band.

Jurnaliștii de la ziarul Gândul arată că pentru un moment standard (45-50 minute), tariful este 15.000 euro, iar pentru un show complet cu band, tariful pornește de la 25.000 euro și poate ajunge și la 50.000 euro (pentru toată noaptea).

Andra Măruță este considerată una dintre cele mai de succes artiste din industria muzicală românească. Aceasta susține concerte de amploare și spectacole tradiționale. De exemplu, este cunoscut faptul că, pentru luna decembrie, Andra pregătește spectacole la Sala Palatului, anunțate pentru 12 și 13 decembrie 2026, dar și în țară, cum ar fi, de exemplu, concertul de la Cluj-Napoca.

La aceste evenimente, artista colaborează cu Orchestra Simfonică București și Grupul Vocal Acapella. Mai amintim, de asemenea, și spectacolele de folclor, devenite și ele o tradiție pentru Andra. Aceasta interpretează melodii din folclor autentic, având și diverși invitați speciali. Dar să nu uităm nici de evenimentele private, la care artista este invitată să cânte.