Cum a ajuns un motan portocaliu primarul unui sat din Alaska și a rămas în funcție aproape 20 de ani

Locuitorii din Talkeetna au ales, în 1997, un motan portocaliu pe nume Stubbs drept primar al localității. Deși funcția era una simbolică, pisica a devenit o atracție turistică și a contribuit la popularitatea satului din Alaska.

Poate un animal să fie un primar mai bun decât un politician? Locuitorii unei mici localități din Alaska au decis, în urmă cu aproape trei decenii, să testeze această idee. În 1997, ei l-au ales în funcția de primar pe Stubbs, un motan portocaliu abandonat, care a rămas simbolul comunității timp de aproape 20 de ani.

Povestea sa a atras atenția presei internaționale și a transformat Talkeetna într-o destinație neobișnuită pentru turiștii curioși să vadă cu ochii lor un primar felin.

Totul a început în 1997, într-o localitate cu aproximativ 900 de locuitori, situată în Alaska. Nemulțumiți de candidații disponibili pentru funcția de primar, unii dintre localnici au venit cu o propunere neobișnuită: să îl susțină pe Stubbs, un pisoi portocaliu găsit abandonat pe stradă.

Ideea a prins, iar motanul a devenit alegerea preferată a comunității. Stubbs a fost desemnat primar, într-un scrutin care avea să transforme o inițiativă locală într-o poveste cunoscută mult dincolo de granițele satului.

Titlul lui Stubbs era, în realitate, unul simbolic. Talkeetna nu avea nevoie de un primar cu atribuții administrative proprii, deoarece localitatea se află în districtul Matanuska-Susitna, care are deja instituții și o administrație conduse de oficiali aleși.

Prin urmare, motanul nu lua decizii administrative și nu conducea ședințe ale consiliului local. Cu toate acestea, prezența sa a avut un efect important asupra comunității: a atras numeroși vizitatori, veniți din diferite părți ale Statelor Unite pentru a-l vedea pe neobișnuitul edil.

Popularitatea lui Stubbs a contribuit la creșterea numărului de turiști și la dezvoltarea afacerilor locale.

În 2012, Lauri Stec, care administra un magazin din sat, declara pentru CNN, în glumă, că primarul nu a majorat taxele, nu s-a amestecat în afaceri și avea o integritate ireproșabilă.

Localnicii s-au atașat de Stubbs și i-au păstrat titlul de primar de-a lungul anilor. Mandatul său simbolic nu a fost însă lipsit de incidente.

În 2013, motanul a fost atacat de un câine și a suferit răni grave, fiind aproape de moarte. Ulterior, și-a redus aparițiile publice, pe măsură ce starea sa de sănătate s-a deteriorat.

În mediul online au apărut, în acea perioadă, zvonuri despre moartea sa. Stubbs a murit în cele din urmă la 21 iulie 2017, la vârsta de aproximativ 20 de ani.

Povestea sa a rămas însă strâns legată de identitatea localității. Talkeetna a devenit cunoscută la nivel internațional, iar motanul a rămas una dintre cele mai neobișnuite figuri din istoria administrației locale americane.

După moartea lui Stubbs, unii locuitori au luat în calcul desemnarea unui succesor. Un alt motan, pe nume Denali, a fost propus pentru acest rol, însă nu a reușit să preia locul predecesorului său.

Stubbs nu este însă singurul animal care a primit un titlu onorific de conducător al unei comunități.

Potrivit publicației franceze Ça m'intéresse, o capră pe nume Lincoln a fost aleasă primar onorific într-o localitate din statul american Vermont, în 2020. Un ponei Shetland numit Patrick a primit un titlu similar în Cockington, Anglia, iar în Brazilia o capră a fost, de asemenea, aleasă în funcția de primar.

Astfel de alegeri au, de regulă, un caracter simbolic și urmăresc să atragă atenția asupra comunităților. În cazul lui Stubbs, însă, efectul a fost de durată: un motan găsit pe stradă a devenit o atracție turistică și a făcut cunoscut un mic sat din Alaska în întreaga lume.