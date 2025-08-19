Fiica lui Ioniță de la Clejani și-a prins partenerul cu amanta: De aici a pornit un mega scandal!

Scandal monstru în familia lăutarilor de la Clejani! Cunoscuți pentru pasiunea cu care își trăiesc relațiile amoroase, romii au avut parte de scene de film.

Ramona, fiica lui Ioniță, și-a prins partenerul cu o altă femeie. Și nu în intimitatea vreunei camere de hotel, ci în public, la un eveniment la care a revenit după ce plecase la o cântare. De aici a pornit un adevărat scandal, a povestit Ramona.

„Eram la un eveniment să cântăm împreună, dar între timp eu am plecat la o altă nuntă, care a durat câteva ore până m-am întors, iar când am venit, l-am găsit cu o domnișoară. Ei nu se așteptau să mă întorc atunci. De aici s-a pornit un mega scandal. Este ceva foarte toxic. El era cu ea pe o canapea, se țineau în brațe, se sărutau.

El, când m-a văzut, a lăsat-o și a venit să îmi spună că nu este ceea ce pare. Au intervenit colegii din formație între noi. Pe ea o cheamă Alexandra. Ea mi-a zis că sunt needucată, de parcă tot eu eram vinovată în vreun fel.