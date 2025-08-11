Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite bucătarul
Postat la: 11.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pentru prima dată, Antena 1 obține o victorie în instanță împotriva unuia dintre foștii săi jurați de la „Chefi la Cuțite". Cătălin Scărlătescu a fost obligat de Judecătoria Sectorului 1 să plătească daune de 10.000 de euro, după ce ar fi încălcat clauzele contractuale atunci când a acordat un interviu pentru site-ul cancan.ro. Decizia poate fi atacată.
Conflictul dintre părți datează din urmă cu aproape doi ani, când Scărlătescu, alături de Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, a renunțat la colaborarea cu postul TV. Ulterior, disputa s-a mutat în instanță. În martie 2024, pe site-ul cancan.ro apăreau declarații dure ale lui Scărlătescu la adresa Antenei, printre care:
„Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe sezonul 12...Nu ne-a plătit salariul de interesanţi ce sunt", „Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare.", „Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo...", sunt câteva dintre declarațiile lui Chef Cătălin Scărlătescu.
Antena Group a considerat că aceste afirmații au încălcat două prevederi contractuale: obligația de a nu acorda interviuri fără acord prealabil și interdicția de a face declarații care ar putea afecta imaginea companiei sau a emisiunii. Postul a cerut 5.000 de euro pentru fiecare abatere.
În apărarea sa, Scărlătescu a invocat libertatea de exprimare, susținând că interviul a avut loc după încetarea contractului și că Antena nu a adus dovezi privind prejudiciul suferit.
Judecătorii au decis însă că obligațiile contractuale continuau să se aplice chiar și după finalul colaborării, iar declarațiile „au discreditat în mod evident beneficiarul și persoanele din conducerea acestuia". În motivare se arată că nu era necesară dovada unui prejudiciu concret, despăgubirile fiind stabilite prin clauză penală.
Prin urmare, instanța a dispus ca Scărlătescu să achite Antena 1 suma de 10.000 de euro, respingând totodată cererea acestuia de a primi cheltuieli de judecată.
Această hotărâre vine pe fondul mai multor procese între televiziune și foștii chefi. În alte spețe, aceștia au obținut câștig de cauză, inclusiv în ceea ce privește plata unor sume restante pentru sezonul 12 al emisiunii.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Tatăl brutal al lui Vladimir Putin i-a scos ochiul mamei sale cu o furcă „într-un acces de furie", potrivit unei noi biografii
O noua lucrare biografica despre Vladimir Putin scoate la iveala detalii tulburatoare din trecutul familial al președint ...
-
Cercetătorii au transformat iaurtul în hidrogel injectabil care ajută la repararea țesuturilor. Va fi cel mai bun cicatrizant inventat vreodata
Cercetatorii de la Universitatea Columbia au creat un hidrogel injectabil revoluționar, inspirat din... iaurt. Nu produs ...
-
Poezie în ADN. Un vers a fost codificat într-o „bacterie nemuritoare"
Un poet canadian și o inginera americana au reușit sa integreze poezie intr-unul dintre cele mai rezistente organisme cu ...
-
Au apărut picăturile de ochi care pot regenera ochii și rezolvă problema vederii la apropiere
Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat primele picatura pentru ochi pe baza de a ...
-
Prima națiune guvernată complet de AI: Insula unde Churchill și Mandela conduc viitorul
Într-un proiect revoluționar, startup-ul londonez Sensay a anunțat inființarea Sensay Island, prima națiune din lu ...
-
Primul studiu din lume despre reacția câinilor la vocea stăpânilor. Ce au descoperit oamenii de știință în creierul animalelor de companie când le vorbești
Oamenii și cainii traiesc impreuna de mii de ani, iar legatura lor este speciala, uneori inexplicabila. Însa, un s ...
-
Gata, a apărut pastila zilnică pentru slăbit: voluntarii care au realizat testul au pierdut peste 12% din greutatea corporală
O pastila zilnica pentru pierderea in greutate s-a dovedit ca ajuta pacientii sa piarda aproximativ 12% din greutatea co ...
-
După Parazitii și trupa Vama se retrage de la UNTOLD. "Neînțelegeri rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă"
Doua trupe romanești au anunțat vineri, 8 august, ca nu vor mai concerta la festivalul UNTOLD, care se desfașoara zilele ...
-
Decizie radicală luată de trupa Paraziții: Suspendă toate aparițiile live - Nu vor cânta nici la UNTOLD
Trupa Parazitii, prin vocea lui Cheloo, au anunțat pe rețelele de socializare ca "din motive independente de ei" nu vor ...
-
Boala misterioasă care acaparează galopant lumea, demistificată: Genetica schimbă tot ce știam despre oboseala cronică
O descoperire genetica uriașa zguduie lumea medicala: cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh au identificat opt ...
-
Imbatranesti ca la concurs prin obiceiuri zilnice care cresc, în tăcere, nivelul de cortizol, hormonul stresului. Plus ca si ingrasă excesiv
Cortizolul este cunoscut ca fiind un hormon steroid care este adesea numit „hormonul stresului" și este produs de ...
-
Tunelul secret al vedetelor din Los Angeles: o legendă urbană confirmată, în sfârșit, după decenii de zvonuri
Într-un oraș care iși vinde misterele la metru patrat, legenda unui tunel ascuns intre hotelul Chateau Marmont și ...
-
De ce trebuie sa fii atent daca ai transpirație excesivă: Ce alte simptome mai au doua boli grave legate de sudoarea masiva
Mulți ignora transpiratia excesiva ani la rand, crezand ca „așa e normal". Iata ce este de fapt hiperhidroza, cum ...
-
Stresul termic: ce se întâmplă în corp când temperaturile cresc si cum sa le combati cu dieta mediteraneeana
Dieta mediteraneeana vara este stilul alimentar ideal in zilele calde și foarte calde și este soluția ideala in perioade ...
-
Un doctor de la Harvard dezvăluie trei obiecte toxice din dormitor: „Aruncă-le cât mai repede!"
Un medic de la Harvard a atras atenția asupra a trei obiecte toxice care s-ar putea afla in dormitorul tau și pe care ar ...
-
Crește-ți șansele de a trăi mai mult: 14 modalități de a face include mai multă mișcare în viața de zi cu zi fără să mergi la sală
Știm cu toții povestea - exercițiile fizice te ajuta sa te simți mai bine, sa previi bolile și sa traiești mai mult. Dar ...
-
Adevăratul motiv pentru care persoanele bogate și celebre se îmbolnăvesc atât de des de boala Lyme
Cantarețul american Justin Timberlake a anunțat recent ca a fost diagnosticat cu boala Lyme, alaturandu-se unei liste lu ...
-
Mihaela Bilic dezvăluie ce alimente pot fi consumate fără griji, chiar dacă au expirat: „Nu e nicio tragedie". Ea însăși cumpără produse care au depășit termenul de valabilitate
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvaluit ca exista alimente care pot fi consumate fara griji chiar și dupa ce au d ...
-
Mesajul bizar al lui Cheloo din miez de noapte după ce a fost depistat pozitiv la Drugtest si a parcat in curtea Catedralei Neamului
Cheloo de la trupa Paraziții este implicat intr-un scandal mare, dupa ce a parcat mașina in curtea Catedralei Mantuirii ...
-
Care este țara unde oamenii îmbătrânesc mai lent și unde se clasează România în acest top. Care sunt factorii care favorizează îmbătrânirea rapidă
Europenii prezinta cele mai ridicate niveluri de imbatranire sanatoasa dintre cele patru continente analizate, arata un ...
-
Ce dietă strictă are Jennifer Lopez pentru silueta de invidiat. Artista de 56 de ani sfidează orice bazaconii sustin nutritionistii
Jennifer Lopez a declarat in nenumarate randuri ca alimentația joaca un rol esențial in menținerea formei sale impecabil ...
-
De ce nu recomandă medicii consumul de bere pe caniculă. "În combinație cu temperaturile ridicate, poate avea efecte devastatoare"
Relaxarea la terase, in vacanțe sau pe plaja, cu o bere rece sau un cocktail pe canicula nu e recomandata de medici. Obi ...
-
"Nu veni în România! Nu veni!" De ce a spus asta o americancă ce ne-a vizitat țara?!
Ce faci cand descoperi o țara in care mancarea e atat de buna incat nu mai poți ține nicio dieta? Daca ești americanca ș ...
-
Petrecere făcută praf din cauza unei felii de tort: ce scandal-monstru a putut declanșa gestul unui invitat
O petrecere aniversara s-a transformat intr-un moment tensionat dintr-un motiv aparent banal. O felie de tort a declanșa ...
-
Cum a ajuns Festivalul Mamaia să fie suspendat, după ce Adrian Păunescu i-a făcut praf pe marii artiști ai țării, prin critici extrem de jignitoare
Înființat in 1963, celebrul festival muzical a fost suspendat intre anii 1976 și 1983, dupa ce poetul Adrian Paune ...
-
Mister deslușit. S-a aflat cine este femeia cu care Felix Baumgartner a petrecut cu 4 zile înainte să moară
Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, dupa un accident suferit in timpul unui zbor cu motoparapanta. Sportivul de 56 de ...
-
Helen Mirren, la 80 de ani: Îmbătrânesc cu bucurie, cu devotament, dar nu cu graţie. Cui îi pasă de graţie?
Actrita britanica Helen Mirren a afirmat, la implinirea varstei de 80 de ani, ca "imbatraneste cu bucurie" mai degraba d ...
-
Big Pharma nu spune dar se moare de la Ozempic, Mounjaro, Wegovy. In schimb, o femeie slăbit natural 45 de kg fără injecții pentru pierderea în greutate
În timp ce milioane de oameni se bazeaza astazi pe injecții pentru slabit precum Ozempic, Mounjaro și Wegovy, Lucy ...
-
O nutritionistă explica pe larg ce se întâmplă în corpul tău dacă nu mănânci o lună pâine
Majoritatea painilor din supermarket sunt ultraprocesate, cu puține fibre și aditivi de tot felul (conservanți, emulgato ...
-
Scandalul cărnii in alimentatie: Medicul Virgiliu Stroescu spune că dacă mănânci o friptură pe săptămână ai 30% șanse mai mari să faci cancer. De cealaltă parte - adeptii dietei Keto
Cunoscutul medic vegetarian Virgiliu Stroescu avertizeaza ca romanii care consuma carne au șanse mai mari sa faca cancer ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu