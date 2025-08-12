FOTO fabulos cu inelul de nunta de milioane de euro al Georginei Rodriguez pe care i l-a facut cadou Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo și-a cerut iubita în căsătorie. Așa cum era de așteptat inelul este unul cu totul special, având un diamant uriaș. Georgina Rodriguez nu s-a abținut și l-a arătat imediat totul fanilor, iar comentariile nu au întârziat.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au decis să facă pasul ceel mare după o relație de aproape 10 ani. Superstarul a ales un inel cu un diamant uriaș. Bruneta a postat imediat o fotografie însoțită de mesajul „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele".

Cei doi sunt împreună din 2016. Portughezul a făcut totul public după despărțirea de Irina Shayk. Un an mai târziu, Georgina a născut prima fetiță a cuplului, Alana Martina - al patrulea copil al starului. În 2022, partenera lui Ronaldo l-a făcut din nou tată atunci când a venit pe lume Bella Esmeralda. Fratele său geamăn, Angel nu a supraviețuit. Georgina este și mama vitregă a celorlalți trei copii ai lui Ronaldo.

„Mereu glumesc pe seama nunții. «Când e nunta?» De când a apărut piesa lui Jennifer Lopez, «The Ring or When» , au început să mi-o cânte. Și, ei bine, asta nu depinde de mine.", spunea partenera lui Ronaldo. Portughezul anunțase că se va căsători cu ea atunci când vor avea „acel click", iar momentul se pare că a venit.

Chiar dacă nu erau căsătoriți, Ronaldo s-a referit de mai multe ori la Rodriguez drept „soția" sa. La postarea de pe Instagram-ul Georginei Rodriguez, reacțiile nu au întârziat să apară. În doar o oră, s-au adunat peste 3 milioane de aprecieri și, de asemenea, milioane de comentarii de felicitare.