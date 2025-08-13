Caz șocant. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia obeză a căzut peste el și nu s-a putut ridica

Caz absolut șocant în Portugalia. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit asfixiat, după ce soţia sa obeză s-a împiedicat. A căzut peste el și nu s-a mai putut ridica.

Jurnaliștii portughezi scriu că incidentul a avut loc în cartierul rezidențial Campanha, la periferia orașului Porto. Bărbatul avea o constituție firavă, în timp ce soția sa cântărea peste 100 kg. Femeia a alunecat, a căzut și nu s-a mai putut ridica, potrivit Daily Mail. Vecinii au încercat să intervină după ce au auzit țipete din locuință. Au reușit să o ridice dintre pat și peretele, acolo unde rămăsese blocată, dar bărbatul nu a mai putut să fie salvat.

La sosirea pompierilor și a medicilor era deja inconștient. Bărbatul a suferit un stopul cardiac. Portughezii de la Correio da Manhã scriu că a fost nevoie de cinci bărbați pentru a o ridica pe femeie. Polițiștii au exclus orice faptă penală, spunând că a fost un accident nefericit. Partenera bărbatului decedat a primit sprijin psihologic.

„A fost încadrat drept asfixie accidentală. Evident, este un deces foarte neobișnuit, dar nu a existat nicio intenție criminală. A fost o simplă împiedicare a femeii când s-a ridicat din pat și a încercat să se apropie de soțul ei, care era întins pe podea, ceea ce a dus la tragedie", spune o sursă din anchetă.