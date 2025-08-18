A omorât-o pentru bani? Priscilla Presley e acuzată că a deconectat aparatele care o țineau în viață pe fiica sa - Lisa Marie

Priscilla Presley, văduva în vârstă de 80 de ani a legendarului Elvis Presley, a reacționat ferm la un proces de 50 de milioane de dolari intentat de foștii săi parteneri de afaceri, Brigitte Kruse și Kevin Fialko. Aceștia o acuză că ar fi ignorat dorințele fiicei sale, Lisa Marie Presley, și că ar fi ordonat deconectarea acesteia de la aparatele de susținere a vieții în ianuarie 2023, la doar câteva ore după internare, pentru a recăpăta controlul asupra trustului Promenade și a proprietății Graceland.

Procesul susține că Lisa Marie, în vârstă de 54 de ani, suferise un stop cardiac și avea o directivă medicală semnată în 2010 prin care își exprima dorința ca viața să îi fie prelungită „cât mai mult posibil" în astfel de situații. Reclamanții afirmă că Priscilla ar fi acționat contrar acestei dorințe, luând decizia fatală înainte ca nepoata sa, actrița Riley Keough, să ajungă la spital, relatează Daily Mail. Mai mult, aceștia spun că relația dintre mamă și fiică era deteriorată de ani buni și că Lisa Marie plănuia să o înlăture pe Priscilla din funcția de administrator al trustului.

În plângere se mai afirmă că, la scurt timp după moartea fiicei sale, Priscilla ar fi declarat: „Sunt regina. Sunt responsabilă de Graceland." La două săptămâni de la deces, ea a contestat testamentul Lisei Marie, însă disputa legală cu Riley Keough s-a încheiat în cinci luni. Avocatul lui Presley, Marty Singer, a catalogat acuzațiile drept „printre cele mai rușinoase și lipsite de temei" pe care le-a văzut în cariera sa, considerând procesul o „tentativă vicioasă de a păta reputația unei femei îndurerate". Potrivit apărării, Riley Keough „o susține 100%" pe bunica sa și este „dezgustată" de afirmațiile reclamanților.

Procesul actual merge însă mult mai departe, acuzând-o pe Priscilla că a folosit moartea fiicei sale pentru a prelua controlul asupra moștenirii lui Elvis. Documentele susțin că Lisa Marie nu dorea să fie aproape de mama sa înainte de premiera filmului „Elvis" la Globurile de Aur din 2023, eveniment la care au participat împreună cu actorul Austin Butler, cu doar două zile înainte de tragedie.

În replică, Priscilla susține că este victima unui abuz financiar comis de Kruse și Fialko, acuzându-i că au profitat de vulnerabilitatea sa, izolând-o de consilierii ei de încredere și convingând-o să semneze contracte dezavantajoase. În iulie 2024, ea i-a dat în judecată pentru „abuz financiar asupra persoanelor în vârstă" și deturnare de fonduri, afirmând că i-au sustras peste 1 milion de dolari. În apărarea lor, Kruse și Fialko declară că au investit „milioane și ani de muncă" pentru a revitaliza brandul Priscilla Presley, crescând veniturile evenimentelor sale și rezolvând problemele fiscale. Ei susțin că ruptura a apărut după ce „banii au început să curgă", iar Priscilla ar fi decis să îi elimine din ecuație.