Misterul "bășinosului-fantomă” de la Consiliul European: Jurnaliștii au fugit de la un briefing din cauza mirosului insuportabil
Postat la: 17.10.2026 |
Un incident mai puțin obișnuit a perturbat activitatea jurnaliștilor acreditați la Consiliul European, la Bruxelles. Reporterii care îl așteptau pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au confruntat cu o problemă neașteptată: o persoană neidentificată care elimina în mod repetat gaze intestinale urât mirositoare în sala de briefing.
Situația a devenit atât de neplăcută încât unii dintre jurnaliști au fost nevoiți să părăsească încăperea. Incidentul a fost prezentat vineri, 16 octombrie, de POLITICO Europe, care a transformat situația într-un veritabil mister, încercând să afle cine este responsabil pentru disconfortul provocat reprezentanților presei. „În timp ce îl așteaptă pe Volodimir Zelenski, reporterii încearcă să rezolve un mister: Cine continuă să tragă vânturi în sala de briefing a Consiliului European?", a scris publicația pe platforma X.
Într-o relatare publicată în fluxul său de știri în direct, jurnalista Zoya Sheftalovich a oferit detalii despre situația cu care se confruntă corespondenții de presă. Sub titlul „Cine este bășinosul-fantomă?", POLITICO descrie atmosfera din sala de presă și susține că nu este vorba despre un incident izolat.
„Reporterii care îl așteaptă pe președintele Volodimir Zelenski în sala de briefing a Consiliului European au fost nevoiți, în repetate rânduri, să suporte prezența unei persoane care elimină gaze intestinale extrem de urât mirositoare în mijlocul lor", relatează publicația.
Potrivit jurnalistei, problema se manifestase și în seara precedentă, când mai mulți corespondenți au fost obligați să abandoneze un briefing diplomatic.
„Nu este nici prima dată când se întâmplă asta. Mai mulți jurnaliști, inclusiv autoarea acestor rânduri, au fost nevoiți să fugă aseară de la un briefing diplomatic din cauza unor emisii de gaze care le făceau ochii să lăcrimeze", scrie POLITICO.
Publicația încearcă să găsească și o explicație pentru incident, sugerând, într-o notă ironică, faptul că programul intens al reuniunilor europene și alimentația haotică a jurnaliștilor ar putea contribui la această situație.
„Toată lumea funcționează doar pe bază de cafea și de teama de a nu rata vreun briefing, așa că presupunem că asemenea lucruri sunt de așteptat", notează jurnalista.
Cu toate acestea, POLITICO transmite și un apel către persoana responsabilă pentru mirosurile care au devenit o problemă în sala de presă.
„Totuși, nu ne putem abține să ne dorim ca misteriosul individ responsabil de aceste mirosuri să iasă afară și să-și rezolve problema înainte ca oamenii din jur să leșine", se arată în relatare.
Până la momentul publicării informației, identitatea „pârțâitorului-fantomă" rămânea necunoscută. POLITICO nu precizează dacă persoana respectivă este jurnalist, oficial european sau membru al unei delegații participante la reuniunile de la Bruxelles.
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