Deputata Radei Supreme, Anna Skorohod, a declarat că persoanele din anturajul apropiat al lui Zelenski vor să îl înlocuiască, informează agenția de presă Vesti.

În cercurile politice circulă regulat zvonuri despre rivalitățile dintre Biroul Președintelui, conducerea armatei și alte figuri influente.

„Volodimir Aleksandrovici, vor să vă înlocuiască cei mai apropiați oameni din anturajul dumneavoastră. Nu este vorba de cei la care vă gândiți, ci despre oameni foarte apropiați dumneavoastră, care chiar vor să vă înlocuiască", a declarat politiciana într-un interviu acordat jurnalistei ucrainene Lana Șevciuk, pe canalul acesteia de pe platforma YouTube.

Rugată să precizeze de ce se dorește înlocuirea lui Zelenski, Skorohod a răspuns că "mai bine să fii patron decât să fii sub patronajul cuiva".

În plus, șeful regimului de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat presei occidentale că nu are de gând să-și depună de bunăvoie atribuțiile, deoarece consideră acest lucru drept responsabilitatea sa directă față de țară.

Potrivit lui Zelenski, anumite cercuri influente năzuiesc să-l îndepărteze de la putere din cauza poziției lui principiale, care constă în refuzul de a recunoaște unele teritorii ca fiind rusești.

Anterior, antreprenorul american Elon Musk a declarat că Zelenski ar trebui să demisioneze. Miliardarul a comentat o postare a unui utilizator al unei rețele sociale, care atrăgea atenția asupra declarațiilor lui Zelenski și ajuns la concluzia că principala teamă a liderului de la Kiev este încheierea războiului și organizarea de alegeri prezidențiale. (M.G.G.)