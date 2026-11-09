Donald Trump anunță întâlnirea care va schimba lumea: "Mă duc în China să mă văd cu Xi Jinping și Vladimir Putin!"

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică o întâlnire cu omologii săi chinez şi rus, Xi Jinping şi Vladimir Putin, în noiembrie, la summitul APEC din China, pentru a discuta despre încheierea războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

"Mă duc în China", le-a declarat Trump reporterilor, "iar una dintre întâlniri va fi cu preşedintele Putin şi preşedintele Xi, şi va fi interesant. Vom vorbi despre multe lucruri, inclusiv despre denuclearizare (...) Încercăm să punem capăt războiului din Iran", a adăugat el. Conflictul, care a început pe 28 februarie 2026, cu atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului, a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru comerţul global cu hidrocarburi, ceea ce a cauzat creşterea preţurilor petrolului.

Pe 21 octombrie, Kremlinul a anunţat pregătiri pentru o reuniune trilaterală, prima care ar aduce împreună la aceeaşi masă cele trei ţări. Anterior, Wall Street Journal a relatat că preşedintele rus a solicitat o întâlnire cu cei doi omologi ai săi pentru a discuta o soluţie favorabilă Moscovei la conflictul din Ucraina, în marja summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) din 18 şi 19 noiembrie de la Shenzhen, un oraş important din sudul Chinei.

O astfel de întâlnire alarmează Ucraina, care se teme că ar putea sacrificată în cadrul unui aranjament între marile puteri. Eforturile diplomatice ale Washingtonului de a pune capăt ofensivei ruseşti la scară largă din Ucraina, lansată în februarie 2022, sunt în prezent într-un impas.