Amenințare devastatoare împotriva Iranului: Donald Trump spune că poate distruge 38 de poduri în doar 60 de minute
Postat la: 09.11.2026 |
SUA au înființat o echipă operativă pentru a viza transporturile de arme și fluxurile ilicite de bani peste granițele terestre ale Iranului și Marea Caspică, extinzându-și campania dincolo de porturile iraniene, pe care le-a blocat din iulie.
Președintele Donald Trump a declarat că Task Force Iron Gate („Poarta de fier") este "în plină vigoare" și a susținut că măsurile combinate au lăsat Iranul cu puține schimburi comerciale în ambele direcții.
Presiunea asupra rutelor terestre ale Iranului testează deja Bagdadul.
Ministrul irakian de externe, Fuad Hussein, a declarat că Trezoreria SUA a cerut Irakului să închidă majoritatea punctelor comerciale cu Iranul și să canalizeze traficul comercial și pasageri prin doar două puncte.
Irakul, care depinde puternic de exporturile de petrol, spune că perturbările din Strâmtoarea Hormuz l-au costat deja 60 de miliarde de dolari.
Chiar dacă Washingtonul a intensificat presiunea, Trump a declarat pentru CNN că atacurile reînnoite sunt "foarte puțin probabile" dacă discuțiile privind programul nuclear al Iranului și redeschiderea orașului Hormuz continuă.
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a spus că propunerea de două zile a Teheranului rămâne pe masă și a avertizat că Iranul va riposta dacă Washingtonul alege să reia luptele.
Poarta de Fier duce campania dincolo de porturile Iranului
Comandamentul Central al SUA a anunțat că a înființat Task Force Iron Gate sâmbătă sub conducerea comandantului său, amiralul Brad Cooper.
Unitatea va cuprinde aproximativ 20 de personal civil și militar cu baza în Tampa, Florida.
Va colabora cu alte agenții guvernamentale americane pentru a monitoriza și perturba transporturile de arme avansate, tehnologii cu utilizări civile și militare și materiale supuse sancțiunilor. De asemenea, va viza fluxurile financiare ilicite.
Mandatul Iron Gate acoperă granițele terestre ale Iranului și zona din Marea Caspică. Blocada navală, anunțată în iulie, acoperă navele care intră și ies din porturile iraniene de-a lungul Golfului Oman. CENTCOM afirmă că blocada are scopul de a opri importurile și exporturile prin aceste porturi, cu excepția ajutorului umanitar.
Comandamentul a declarat că aplicarea legii pe mare a împiedicat Iranul să exporte peste 25 de miliarde de dolari în petrol brut în ultimele luni.
Trump a făcut o afirmație mai largă pe Truth Social, spunând că, odată cu blocada navală și Poarta de Fier în vigoare, "foarte puține lucruri intră sau ies din Iran!"
Bagdadul se confruntă cu presiuni la graniță și pe mare
Hussein a declarat pentru Al Jazeera că Trezoreria SUA dorea ca Bagdadul să canalizeze comerțul terestru și circulația pasagerilor prin două puncte de traversare, inclusiv una în regiunea autonomă Kurdistan din Irak.
El a descris închiderile ca fiind o cerere din partea Washingtonului.
Trecerile gestionează atât persoane, cât și mărfuri, astfel încât propunerea ar afecta traficul de pasageri alături de comerț.
Pe mare, Hussein a spus că Irakul a ajuns anterior la înțelegeri atât cu Washingtonul, cât și cu Teheranul, care îi permiteau să deplaseze petrolierul printr-un coridor sudic desemnat în Strâmtoarea Hormuz.
Această aranjare a oferit Irakului o rută pentru petrolul său, chiar dacă tensiunile militare perturbau transportul maritim prin această căile navigabile.
Hussein a estimat costul financiar pentru Irak cauzat de perturbările și blocadele continue la 60 de miliarde de dolari.
Bagdadul se confruntă, așadar, cu două presiuni separate: pierderea veniturilor din petrol pe măsură ce transportul prin Hormuz este perturbat și o cerere a SUA de a restricționa circulația peste granița terestră cu Iranul.
Iranul spune că poate construi și exporta propriile arme
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a folosit un eveniment comemorativ pentru a susține că forța sa aerospațială poate satisface nevoile militare prin producția internă. Generalul de brigadă Hossein Mohebbi, purtător de cuvânt al forței, a declarat că Iranul și-a dezvoltat expertiza științifică locală și capacitatea industrială de a produce echipamente militare la scară largă.
Mohebbi a menționat racheta Arman, drona de patrulare 358 și sistemul de apărare antirachetă sol-aer Khordad-3 ca exemple de echipamente dezvoltate în Iran.
El a spus că aceste progrese au transformat Iranul dintr-un importator de echipamente militare într-un exportator aerospațial, potrivit agenției de știri Mehr din Iran.
De asemenea, a susținut că Iranul poate aproviziona piețele externe în timp ce își satisface propriile cerințe militare.
Araghchi spune că mandatele de la mijlocul mandatului americane au blocat diplomația
Araghchi a spus că Teheranul încă oferă propunerea sa pe două zile, care include încetarea ostilităților pe toate fronturile.
Într-o postare pe X, duminică, a spus administrației Trump că decizia aparține Washingtonului. "Alegătorii americani și-au făcut alegerea. E timpul ca Casa Albă să-și facă propria cale proprie," a scris el.
El a îndemnat SUA să îndeplinească cerințele Iranului și a avertizat că, dacă Washingtonul alege războiul, forțele iraniene vor "ploua în iad".
Vorbind cu jurnaliștii de la Teheran, el a spus că rezultatele de la alegerile de la mijlocul mandatului din SUA au blocat eforturile diplomatice, a relatat Al Jazeera.
Araghchi a spus că rezultatul alegerilor a fost un șoc și că mediatorii vor trebui să aștepte ca situația politică de la Washington să se liniștească înainte de a-și relua vizitele. Relatarea sa a pus frână așteptărilor unei descoperiri rapide, chiar dacă Teheranul a păstrat propunerea deschisă.
Trump lasă opțiunea de strike deschisă
Într-un interviu telefonic de 20 de minute pentru CNN, Trump a spus în mod repetat că este "foarte puțin probabil" să fie nevoit să ordone forțelor americane să se întoarcă în luptă dacă negocierile vor progresa. Decizia, a spus el, depinde de faptul dacă Iranul va semna "un acord foarte puternic". El a identificat programul nuclear al Iranului și redeschiderea Hormuz ca probleme cheie.
Trump a susținut că loviturile anterioare și sancțiunile economice au slăbit armata și economia Iranului. El a menționat o cifră a inflației de 301%, fără a specifica în comentariile citate ce perioadă sau măsură acoperă. A spus că rămâne dispus să ordone lovituri suplimentare dacă le consideră necesare.
Trump a mai spus că SUA a identificat 38 de poduri pe care le-ar putea distruge într-o oră. El a spus că este reticent să ordone acele atacuri deoarece reconstruirea podurilor ar putea dura un deceniu. "Nu-mi place să dărâm poduri", a spus într-un ton amenințător pentru CNN.
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