Moscova insista ca Artica ii apartine in totalitate! Rusia a ridicat baza militara "Trifoiul Arctic" dotata cu aeroport, sauna si cinema

Joi, 20 mai, ar urma sa aiba loc summit-ul Consiliului Arcticii, a carui presedintie prin rotatie urmeaza sa fie preluata de Rusia. Mai multi jurnalisti straini au patruns in baza "Trifoiul Arctic" din arhipelagul Franz-Joseph.

Soldatii rusi au construit un complex pe un teritoriu de peste 14.000 de metri patrati, la 600 de kilometri de Polul Nord, dotat cu statie de epurare si incalzire a apei, centrala electrica, o clinica, sala de sport, cinematograf, sauna si biserica. Militarii nu trebuie sa iasa in frigul polar decat in necessitate si baza poate sa functioneze autonom circa un an si jumatate. "Putem compara acest complex cu o statie spatiala, singura diferenta fiind ca el nu se afla pe o orbita circumterestra, ci in desertul arctic", afirma generalul Igor Ciurkin.

Baza are si un aeroport militar, de pe care au decolat, in martie, doua avioane de vanatoare MiG-31, dar au ajuns la Polul Nord. Mai mult, are un sistem de aparare de coasta, dotat cu rachete Bastion, cu o raza de actiune de 360 de kilometri. "Fortele armate americane si cele ale NATO obisnuiesc de ceva vreme sa efectueze cu regularitate manevre in Arctica. Nu am mai vazut asta de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial", subliniaza Aleksandr Moiseev, comandantul Flotei Nordului. Facand fata unor rafale de vant puternic si temperaturilor care coboara pana la minus 42 de grade Celsius, baza cuprinde de asemenea un aeroport militar urias, de pe care au decolat in martie doua avioane de vanatoare MiG-31, care au reusit sa atinga Polul Nord, revenind apoi in arhipelag.

Baza dispune de asemenea de un sistem de aparare de coasta dotat cu rachete Bastion, cu o raza de actiune de 360 km, care si-a demonstrat "fiabilitatea" in conditiile meteorologice extreme din Arctica, potrivit comandantului Balabek Eminov. In aceasta regiune strategica, bogata in hidrocarburi si menita sa joace un rol in crestere in comertul mondial datorita schimbarilor climatice si topirii ghetii, interesele Kremlinului contravin celor ale altor tari, intre care si SUA. Astfel, un avion de recunoastere norvegian, care s-a apropiat marti la 100 de km de baza, fara a incalca frontiera, a fost reperat de radare, un avion rusesc decoland pentru a-l "insoti" cateva ore, afirma ofiterul Ivan Gluscenko. "Inamicul nu va trece!", exclama el, pe fondul unui peisaj de un alb imaculat.

Exprimandu-se de pe un crucisator nuclear in portul Severomorsk, oras inchis din Arctica, el a denuntat "actiunile provocatoare" ale Washingtonului in regiune, zborurile bombardierelor sale strategice in apropierea frontierelor rusesti si prezenta submarinelor sale in Marea Barent si in largul coastelor Norvegiei, membra a NATO.

Rusia si-a intarit puternic prezenta militara in regiune in ultimii ani, baza "Arctic Clover" nefiind decat ultima veriga a acestei retele. Moscova desfasoara aici in special sisteme de aparare antiaeriana de ultima generatie S-400. Kremlinul spera sa devina in zona prima putere militara si economica, profitand de avantajele financiare ale pasajului Nord-Est, ruta maritima intre Europa si Asia care se dezvolta odata cu topirea gheturilor. Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat astfel luni ca Arctica este o zona de influenta legitima a Moscovei si a denuntat "ofensiva" occidentala in regiune. El urmeaza sa se intalneasca joi cu omologul sau american cu ocazia summitului Consiliului Arcticii.

Pentru militarii de la "Arctic Clover", incursiunile straine se limiteaza pentru moment la cele ale ursilor polari. In doi ani si jumatate, ofiterul Serghei Murzaiev spune ca a vazut trei exemplare. Rusia a avansat pretentii maritime ilegitime in regiunea Arcticii, a declarat marti secretarul de stat american Antony Blinken, reiterand apelurile de evitare a militarizarii acestei regiuni. Washingtonul a acuzat anterior Moscova ca le solicita navelor straine sa-i ceara permisiunea de trecere si le impune prezenta unor piloti rusi la bord, amenintandu-le cu folosirea fortei daca nu se supun acestor conditii.

''Am vazut ca Rusia avanseaza pretentii maritime ilegitime, in special regulile sale pentru navele straine care tranziteaza Ruta Maritima de Nord, care nu corespund dreptului international'', a declarat Blinken la o conferinta de presa in capitala Islandei, Reykjavik, unde a venit pentru a participa la reuniunea Consiliului Arcticii. Rusia are planuri ambitioase de constructie a unor porturi de-a lungul asa-numitei Rute Maritime Nord, care ar scurta distanta pe mare dintre China si Europa, si de asemenea si-a consolidat prezenta militara in zona sa costiera din regiunea Arctica.

''Avem ingrijorari fata de unele activitati militare sporite in Arctica'', ceea ce sporeste riscul unor ''accidente si erori de calcul'', a mai spus Blinken, acuzand de asemenea Rusia ca ''submineaza obiectivul comun al unui viitor pasnic si sustenabil pentru aceasta regiune''. Arctica este zona de influenta a Rusiei, a sustinut luni seful diplomatiei ruse, care a atentionat Occidentul impotriva ambitiilor sale in Marele Nord, cu cateva zile inainte de un important forum regional, informeaza AFP si TASS.

"Este clar demult pentru toata lumea ca acesta este teritoriul nostru, pamantul nostru, noi suntem raspunzatori pentru ca teritoriul nostru arctic sa fie sigur. Si tot ce face tara noastra (in Arctica) este absolut legal si legitim", a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, denuntand in mod concret veleitatile ofensive ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in Arctica. Lavrov a subliniat ca este vorba si de teritoriu, si de ape. "Insa atunci cand NATO incearca sa motiveze ofensiva sa in Arctica, aceasta este, probabil, cumva alta situatie. Aici noi avem intrebari catre astfel de vecini ai nostri precum Norvegia, de exemplu, care incearca in orice chip sa fundamenteze venirea NATO in Arctica", a adaugat seful diplomatiei ruse,potrivit Agerpres.

Potrivit lui Serghei Lavrov, Rusia va aborda aceasta problema la reuniunea Consiliului Arctic ce se va desfasura la Reykjavik pe 20-21 mai. Topirea ghetarilor provocata de schimbarile climatice deschide progresiv calea pentru noi rute maritime in Arctica, surse de noi conflicte intre marile puteri. In timpul unui discurs luna trecuta, Blinken a acuzat Rusia ca "exploateaza aceasta schimbare in incercarea de a exercita un control asupra noului spatiu", in special prin modernizarea bazelor sale, si a remarcat de asemenea prezenta sporita a Chinei in zona.

SUA are interese de securitate nationala in Arctica, iar regiunea este vitala atat pentru apararea nationala, cat si ca "potential coridor strategic" intre regiunea indo-pacifica, Europa si SUA, a spus luna trecuta, purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. Arctica este importanta din punct de vedere strategic pentru toate statele cu care se invecineaza si nu doar din punct de vedere militar. Se crede ca exista cantitati uriase de petrol si gaze, iar prezenta unor resurse minerale valoroase a provocat in mod repetat disputele teritoriale.

Marina rusa a spart gheata groasa din Arctica la sfarsitul lunii martie folosind submarine nucleare, demers menit sa evidentieze prezenta Moscovei in regiune. "Rusia renoveaza aerodromuri si instalatii de radiolocatie din epoca sovietica, construieste porturi noi si centre de cautare si salvare, isi consolideaza flota de spargatoare de gheata, atat conventionale cat si pe baza de energie nucleara", a declarat, la momentul respectiv, Thomas Campbell.