Întâlnirea dintre Trump și Zelenski a fost una extrem de tensionată: "Dialogul a mers rău", spun surse din interiorul Casei Albe
Postat la: 18.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat presa americană după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Portalul de ştiri Axios şi televiziunea CNN au publicat această ştire pe baza unor surse informate despre discuţiile la vârf.
Una din sursele Axios a apreciat că dialogul dintre cei doi preşedinţi "nu a fost uşor", iar alta chiar că a mers "rău". CNN a caracterizat întâlnirea ca "oarecum emoţională" şi în unele momente chiar "incomodă". Zelenski spera să obţină aprobarea Washingtonului pentru achiziţia din SUA a unor rachete de croazieră Tomahawk, cu rază lungă de acţiune, care să permită Ucrainei o postură mai ofensivă în războiul cu Rusia.
Trump s-a arătat dispus să discute despre Tomahawk, dar a subliniat de mai multe ori că Statele Unite au şi ele nevoie de aceste rachete. În primul mesaj în reţeaua sa Truth Social după discuţiile de vineri, preşedintele american nu a menţionat deloc rachetele Tomahawk. La o conferinţă de presă ulterioară, şeful statului ucrainean a afirmat că partea americană i-a cerut să nu discute public subiectul, deoarece SUA "nu doresc o escaladare". El a adăugat totuşi că nu consideră chestiunea încheiată: "Trebuie să mai lucrăm la asta".
Întâlnirea Trump-Zelenski a avut loc la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a convenit să se întâlnească în curând în Ungaria. Zelenski crede că folosirea rachetelor Tomahawk pentru a lovi instalaţiile petroliere şi energetice ale Rusiei ar slăbi sever economia de război a lui Putin. Deşi Trump nu a exclus această opţiune, tonul său la Casa Albă, vineri, a fost neangajant.
„Sper să nu fie nevoie de asta, sper să putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri", a spus preşedintele SUA, adăugând că America are nevoie de aceste arme. Trump a spus că trimiterea rachetelor ar fi „o escaladare, dar vom discuta despre asta". Întrebat de BBC dacă Tomahawk-urile l-au determinat pe Putin să se întâlnească cu Trump, preşedintele american a răspuns: „Ameninţarea asta (cu rachetele - n.r.) e bună, dar ameninţarea asta există mereu."
Liderul ucrainean a sugerat că ţara sa ar putea oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk, stârnind zâmbete şi o aprobare din cap din partea lui Trump. Zelenski l-a felicitat, de asemenea, pe Trump pentru rolul în asigurarea primei faze a unui acord de pace în Orientul Mijlociu, sugerând că liderul american ar putea valorifica acel impuls pentru a ajuta la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
După întâlnire, afară, Zelenski a fost întrebat de un reporter dacă crede că Putin îşi doreşte un acord sau doar câştigă timp prin întâlnirea planificată cu Trump la Budapesta. „Nu ştiu", a spus el, adăugând că perspectiva ca Ucraina să aibă Tomahawk-uri i-a făcut pe ruşi „să se teamă, pentru că este o armă puternică". Întrebat dacă pleacă de la Washington mai optimist în privinţa obţinerii Tomahawk-urilor, el a replicat: „Sunt realist."
Într-o postare pe X, Zelenski a relatat că i-a sunat pe liderii europeni pentru a le transmite detalii despre întâlnirea cu Trump, adăugând că „prioritatea principală acum este să protejăm cât mai multe vieţi, să garantăm securitatea Ucrainei şi să ne întărim pe toţi în Europa."
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că discuţia cu liderii europeni a fost „productivă" şi a promis că „Marea Britanie va continua să trimită ajutor umanitar şi sprijin militar". În ultimele zile, Trump s-a arătat deschis ideii de a livra rachetele Tomahawk, deşi Putin a avertizat că un astfel de pas ar tensiona şi mai mult relaţia americano-rusă.
Joi, Trump a spus că s-au înregistrat „progrese mari" în timpul unei convorbiri telefonice cu Putin, cei doi convenind să aibă în curând discuţii faţă în faţă în Ungaria. Întrebat dacă Zelenski va fi implicat în aceste discuţii, Trump a afirmat, înaintea întâlnirii, stând alături de preşedintele ucrainean, că există „animozităţi" între Putin şi Zelenski. „Vrem să fie confortabil pentru toată lumea", a precizat el. „Vom fi implicaţi în formulă de trei, dar s-ar putea să fie separat." A adăugat că cei trei lideri „trebuie să se întâlnească".
