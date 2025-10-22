ANRE și Distrigaz Sud Rețele se află sub investigație pentru "deficiențe sistemice și neglijențe instituționale" după ce au ignorat peste 250 de sesizări

După explozia din Rahova, aflăm pe surse din interior, ANRE si Distrigaz Sud se află sub anchetă "pentru posibile deficiente sistemice si neglijente institutionale". Potivit acelorasi surse, au fost identificate mai multe culpe fata de cele doua entitati - una de reglmentare a pietei de energie, implict de control, cealalta ca operator de gaze - pe care le-am grupat după cum urmează:

Culpă ANRE - culpa de supraveghere și reglementare

1. Lipsa unui mecanism de reacție rapidă în caz de sesizări multiple

• ANRE are atribuția de monitorizare continuă a operatorilor licențiați (art. 10, Legea 123/2012).

• Deși existau precedente privind intervenții neautorizate asupra conductelor (cel puțin 6 cazuri raportate în ultimii doi ani în București), ANRE nu a instituit un protocol de alertă multiplă - care să impună operatorului suspendarea alimentării pe scară extinsă sau monitorizare electronică în caz de sesizări repetate la același punct.

Culpă de reglementare preventivă.

2. Tolerarea unor carențe în supravegherea tehnică a operatorilor autorizați

• Firmele care efectuează revizii la instalațiile interioare trebuie să fie autorizate ANRE și verificate anual (art. 11 alin. 2 din Procedura ANRE nr. 179/2015).

• În acest caz, surse din anchetă indică faptul că firma care ar fi executat ultima revizie era inactivă fiscal și neautorizată, dar apărea totuși în registrul ANRE.

Culpă de supraveghere pasivă - menținerea în registre a unor operatori neeligibili.

3. Lipsa sancțiunilor proactive

• În anii 2023-2025, ANRE a aplicat zero sancțiuni majore pentru nerespectarea procedurilor de intervenție la branșamente în București, deși a primit peste 250 de sesizări.

• Practic, ANRE s-a limitat la „controale tematice" și „recomandări", fără amenzi exemplare.

Culpă de neaplicare a forței coercitive legale.

4. Vid normativ în reglementarea sigilării și a evidenței electronice

• Reglementările ANRE nu impun trasabilitate digitală a sigiliilor - fiecare operator folosește etichete fizice, ușor de falsificat.

• În state UE (ex. Polonia, Cehia), aceste sigilii sunt codificate în baze de date centralizate, ceea ce permite depistarea rapidă a intervențiilor neautorizate.

Culpă de nealiniere la bune practici europene.

III. Culpă Distrigaz Sud Rețele - culpa de execuție și operare

1. Nerespectarea principiului de securitate „fail-safe"

• După prima sesizare, operatorul a sigilat și a părăsit zona fără să asigure supravegherea continuă sau verificarea presiunii în rețea în următoarele 24 de ore.

• Întrucât imobilul era dens populat și sesizările persistau, se impunea monitorizarea sistemului de detecție la distanță ori izolarea completă a racordului de la stradă.

Culpă operațională prin neglijență în asigurarea monitorizării post-intervenție.

2. Lipsa comunicării cu asociația de proprietari

• Distrigaz avea obligația (art. 19 alin. 2 din Normativul ANRE 179/2015) să informeze în scris asociația de proprietari despre condițiile reluării alimentării.

• Din relatările locatarilor, acest lucru nu s-a făcut, iar aceștia au crezut că sigiliul fusese pus doar temporar.

Culpă de comunicare și instruire insuficientă.

3. Neasigurarea integrității sigiliului

• Sigiliul a fost rupt - ceea ce indică fie un dispozitiv neconform, fie montaj necorespunzător.

• Operatorul avea obligația de a folosi sigilii omologate și de a documenta fotografic aplicarea lor. În acest caz, nu există dovadă foto în baza de date internă.

Culpă de procedură tehnică.

4. Subcontractarea mascată a echipelor de intervenție

• Conform relatărilor din presă, echipa intervenită în 16 octombrie ar fi fost formată din personal subcontractat, nu din angajați proprii.

• Legea interzice externalizarea activităților critice fără notificare prealabilă către ANRE (art. 140 alin. 3, Legea 123/2012).

Culpă prin externalizare neautorizată.