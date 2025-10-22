Corespondent de război: Atacurile armatei ruse asupra orașului Odesa au vizat încărcături din România

Corespondent de război: Atacurile armatei ruse asupra orașului Odesa au vizat încărcături din România

Forțele Armate ale Rusiei au lansat pe timpul nopții un atac cu rachete asupra infrastructurii portuare a orașului Odesa, ținta fiind încărcături venite din România, a relatat corespondentul de război al postului de televiziune VGTRK, Evgheni Poddubnîi pe canalul său de pe rețeaua Telegram.

Potrivit informațiilor sale, atacul combinat a distrus o încărcătură militară importantă în noaptea de 20 spre 21 octombrie. La locul evenimentelor a izbucnit un incendiu de proporții, care continuă să ardă și care a cuprins teritoriul de impact. Anterior, Oleg Kiper, șeful administrației militare regionale, a raportat o serie de explozii puternice în regiunea Odesa. El a precizat că puternicele explozii au fost înregistrate în apele Mării Negre, pe direcția perimetrului de coastă al orașului-port Odesa. (M.G.G.)

