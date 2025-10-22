Putin face un exercițiu nuclear apocaliptic după anularea întâlnirii cu Trump de la Budapesta. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră

Vladimir Putin a lansat miercuri, 22 octombrie, un exercițiu nuclear în timpul căruia au fost lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră, a anunțat Kremlinul. Exercițiile au implicat întreaga triadă nucleară a Rusiei - mijloace terestre, maritime și aeriene.

Anunțul vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 21 octombrie, că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp". Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24.

„Nu vreau să am o întâlnire inutilă", a spus Trump. „Nu vreau să pierd timpul, așa că vom vedea ce se va întâmpla". De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că „este nevoie de pregătiri, pregătiri serioase" înainte de o întâlnire. Trump a sugerat că deciziile privind întâlnirea vor fi luate în zilele următoare. Președinții SUA și Rusiei s-au întâlnit ultima dată în Alaska, în august, dar întâlnirea nu a dus la progresul încercărilor lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.