Rachetele rusești pot acum „deruta" și evita sistemul de apărare aeriană Patriot

Financial Times a remarcat joi o scădere a ratei de interceptare a țintelor aeriene rusești deasupra Ucrainei. Potrivit surselor ucrainene și occidentale, Rusia a reușit să-și modifice rachetele pentru a evita apărarea aeriană ucraineană, scrie BBC.

Atacurile împotriva producătorilor ucraineni de drone din această vară au fost un exemplu clar al modului în care Rusia își îmbunătățește rachetele balistice pentru a ocoli mai eficient bateriile americane Patriot, au declarat mai multe surse pentru Financial Times.

Potrivit acestora, Rusia și-a modernizat probabil sistemul mobil de rachete Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune estimată de până la 500 km, precum și rachetele balistice lansate din aer Kinjal, care pot zbura până la 480 km.

Rachetele urmează acum o traiectorie tipică și apoi se prăbușesc brusc sau efectuează manevre care „derutează și evită" interceptorii Patriot, notează publicația.

Acesta este un „moment de cotitură pentru Rusia", a declarat un fost oficial ucrainean pentru ziar. În același timp, Kievul se confruntă cu o încetinire a aprovizionării cu sisteme de apărare antirachetă din SUA.

Rata de interceptare a rachetelor balistice rusești s-a îmbunătățit în timpul verii, ajungând la 37% în august, dar a scăzut brusc la 6% în septembrie, potrivit unei analize a Financial Times. Miercuri, Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că toate cele patru rachete Iskander-M lansate peste noapte au penetrat sistemul de apărare aeriană al țării și și-au atins țintele.

Potrivit surselor FT, cel puțin patru fabrici de drone din Kiev și din împrejurimi au fost grav avariate de atacurile cu rachete din această vară. Pe 28 august, o fabrică care produce drone turcești Bayraktar a fost lovită. Rachete rusești „au eludat apărarea aeriană ucraineană" și au avariat și birourile din apropiere ale delegației UE și ale British Council, scrie ziarul.

Rachetele interceptoare Patriot sunt singurele din arsenalul Ucrainei capabile să intercepteze rachetele balistice rusești. Rachetele de croazieră pot fi interceptate chiar și de sisteme de apărare aeriană mai puțin sofisticate. Un oficial occidental informat cu privire la performanța rachetelor Patriot a declarat că primul semn al modernizării rachetelor rusești a fost o reducere semnificativă a ratelor de interceptare.