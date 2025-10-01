Primul a fost presedintele Ucrainei. Volodimir Zelenski a afirmat că Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei. Declarația vine după o întâlnire pe care a avut-o cu comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski.

„Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil maghiare. Evaluările preliminare sugerează că acestea ar fi putut efectua recunoașteri privind potențialul industrial al zonelor de frontieră ale Ucrainei", a mai afirmat Zelenski. Acesta insinuează că dronele maghiare nu au acordul NATO pentru astfel de incursiuni si ca pregatesc o operatiune mascata asupra conductei Drujba, cea prin care gazul rusesc intra in Uniunea Europeana.

La randul lui, Viktor Orban, presedintele Ungariei, sustinut de presa maghiara a declarat ca - dimpotriva - exista informatii temeinice ca ucrainienii au capturat in timp sute de drone ale rusilor si ca le-au reparat din bucati la o baza secreta aflata la 20 de km de granita cu Polonia. Aceste drone ar fi fost folosite sa intre pe teritoriile Poloniei si României. In plus, ungurii sustin ca Ucraina pregateste o ampla operatiune sub steag fals sa trimita zeci de drone in Polonia, Moldova, Ungaria si România, provocand NATO in baza articolului 5. Chiar daca Moldova nu este membra NATO, Ucraina spera sa declanseze un conflict asupra Odessei ca sa dea vina pe ruși.