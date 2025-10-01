Asaltul dronelor: Ungaria si Ucraina se acuza reciproc ca pun la cale operatiuni sub steag fals insinuand atacuri pe seama Rusiei pentru a provoca NATO
Postat la: 29.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Primul a fost presedintele Ucrainei. Volodimir Zelenski a afirmat că Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei. Declarația vine după o întâlnire pe care a avut-o cu comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski.
„Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil maghiare. Evaluările preliminare sugerează că acestea ar fi putut efectua recunoașteri privind potențialul industrial al zonelor de frontieră ale Ucrainei", a mai afirmat Zelenski. Acesta insinuează că dronele maghiare nu au acordul NATO pentru astfel de incursiuni si ca pregatesc o operatiune mascata asupra conductei Drujba, cea prin care gazul rusesc intra in Uniunea Europeana.
La randul lui, Viktor Orban, presedintele Ungariei, sustinut de presa maghiara a declarat ca - dimpotriva - exista informatii temeinice ca ucrainienii au capturat in timp sute de drone ale rusilor si ca le-au reparat din bucati la o baza secreta aflata la 20 de km de granita cu Polonia. Aceste drone ar fi fost folosite sa intre pe teritoriile Poloniei si României. In plus, ungurii sustin ca Ucraina pregateste o ampla operatiune sub steag fals sa trimita zeci de drone in Polonia, Moldova, Ungaria si România, provocand NATO in baza articolului 5. Chiar daca Moldova nu este membra NATO, Ucraina spera sa declanseze un conflict asupra Odessei ca sa dea vina pe ruși.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trump despre arsenalul nuclear al SUA: „Am fost amenințați de Rusia și am trimis cea mai letală armă creată vreodată. Avem arme mai bune, mai noi, mai multe"
Donald Trump a facut referire, marți, in cadrul reuniunii din Quantico, Virginia, unde generali și amirali americani din ...
-
Donald Trump vrea ca administrația să folosească "orașele periculoase ca terenuri de antrenament" pentru armată și Garda Națională
Președintele Donald Trump pare sa sugereze in declarațiile sale de marți ca Departamentul Apararii ar trebui sa foloseas ...
-
Planul prin care Europa izolează Ungaria în favoarea Ucrainei și a R. Moldova
Bruxellesul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli vetoul Ungariei ș ...
-
De la Apărare la Război: Secretele convocării de către șeful Pentagonului a 800 de generali și amirali americani din întreaga lume
Aproape 800 de generali și amirali americani au primit ordin sa soseasca de urgența in Statele Unite pentru a asculta un ...
-
Intram in faza "care o are mai lungă": Trump permite Ucrainei să atace în adâncime în Rusia. Putin răspunde ca el are raza de actiune mai mare
Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News ca liderul de la Ca ...
-
Alegeri Moldova: PAS a câștigat alegerile. Poate forma singur viitorul guvern
Proiecție - cum va arata noul Parlament al Moldovei PAS ar avea 55 de mandate in noul parlament. Rezultatul este prefigu ...
-
Cum și-a făcut Donald Trump apariția cu o coloană uriașă la Adunarea Generală a ONU. Mașinile au blocat mai mulți președinți, după ce s-a oprit traficul
Președintele SUA și-a facut apariția la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite, desfașurata la New York intre ...
-
Danemarca a fost atacată cu drone: a fost vizată cea mai mare bază militară din țară
Drone necunoscute au fost observate vineri seara deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare baza militara din Danemarca. ...
-
"Sword 208" - Informații de intelligence militar: Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul
Grupul de reflectie britanic Royal United Services Institute a publicat o nota in care afirma ca „Rusia ajuta Chin ...
-
NATO își arată mușchii în Marea Nordului pe fondul tensiunilor cu Rusia: Stabilim o forță de descurajare strategică ca grup, ca echipă
NATO a desfașurat in aceasta saptamana o demonstrație de forța in Marea Nordului, cu 10.000 de militari din 13 țari, in ...
-
Cutremur în SUA! Fostul șef al FBI și adversar al lui Trump, pus sub acuzare - riscă ani grei de închisoare
Fostul director al FBI, James Comey, un critic vocal al fostului președinte Donald Trump, a fost pus sub acuzare de un m ...
-
De ce și-a schimbat Donald Trump poziția față de Rusia? Explicația lui Marco Rubio și avertismentul primit de Putin: "Răbdarea sa nu este infinită"
Secretarul de stat Marco Rubio avertizeaza Moscova cu sancțiuni suplimentare și anunța sprijin militar sporit pentru Ucr ...
-
BRICS își extinde influența în domeniul energetic: OPEC se aliază cu Moscova și Beijing. Si Sudul Global își consolidează puterea
Țari considerate pana acum ca fiind apendice ale intereselor americane anuleaza calm reducerile voluntare de 1,65 milioa ...
-
Rusia ar vrea să declanșeze al Treilea Război Mondial înainte de Crăciun. Dezvăluirile unui general rus dezertor
Avertismentul unui general rus de rang inalt a declanșat discuții urgente in Marea Britanie și SUA cu privire la riscul ...
-
Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial Statul Palestina, sfidând SUA. Reacția Israelului
La aproape doi ani dupa masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie, inca 3 țari occidentale au anunțat pe rand recunoașterea ...
-
Doi specialiști de top avertizează că "motorul Europei" nu dă semne de revenire. Țara a cărei economii gâfâie și nu dă semne de revenire rapidă
Ani de zile, Germania a fost privita drept motorul economic al Europei, insa tot mai multi analisti pun sub semnul intre ...
-
NATO a ridicat avioanele pentru a apărarea spațiului aerian după atacurile rusești. Situație tensionată, risc de escaladare
Avioane ale Poloniei și ale aliaților NATO au fost ridicate sambata dimineața pentru a asigura protecția spațiului aeria ...
-
Trump susține că a vorbit cu Xi Jinping despre încheierea războiului din Ucraina. Chinezii nu recunosc nimic
Presedintele Donald Trump, care a vorbit vineri la telefon cu omologul sau chinez, a declarat jurnalistilor ca el crede ...
-
Acțiunile Israelului au pus capăt dominației SUA în Orientul Mijlociu - Iată ce urmează
Pe 9 septembrie 2025, Israelul a lansat un atac aerian asupra unui complex afiliat Hamas din Doha. Atacul a avut un impa ...
-
The Wall Street Journal: Donald Trump ii vrăjește pe liderii europeni și vrea să îi lase fără resurse importante si dependenti de SUA
Unele țari europene suspecteaza ca președintele american Donald Trump a stabilit in mod deliberat condiții imposibile pe ...
-
Donald Trump vrea inapoi baza din Afganistan de unde au fugit americanii in mandatul lui Joe Biden
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca dorește ca baza aeriana Bagram din Afganistan sa revina sub control americ ...
-
Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, o schimbare semnificativă în politica SUA faţă de insulă
Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aprobe un ajutor militar in valoare de 400 de milioane de dolari pentru ...
-
O analiză BBC de-a dreptul fenomenală: De ce riscă Franța să devină noul bolnav al Europei
Unii francezi au fost suparați sa afle saptamana aceasta ca haosul politic din țara lor era luat in ras... de italieni. ...
-
Universitatea Yale scoate la iveală un fenomen grav: Noua acțiune imperială a lui Putin din Ucraina este terifiantă
Razboiul sangeros al Rusiei de 43 de luni din țara vecina ramane unul imprevizibil și se afla intr-o continua dinamica. ...
-
Vizita lui Trump a generat investiții de peste 95 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie, din partea investitorilor americani
Un val de investiții americane, estimat la peste 95 de miliarde de lire sterline, care promite sa creeze mii de locuri d ...
-
Un expert american dezvăluie lucruri din culise. Aliații NATO sunt năuciți: De ce Putin îl controlează pe Trump?
Thomas L. Friedman, un expert american și caștigator a 3 premii Pulitzer, dezvaluie lucruri din culisele politicii exter ...
-
ANALIZĂ: Cât de popular mai este presedintele Donald Trump printre americani?
Analiștii americani cred ca, in cazul lui Donald Trump, sondajele arata mai degraba o America imparțita in tabere ideolo ...
-
Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
Dupa invazia pe scara larga a Ucrainei din februarie 2022, serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni impotriva O ...
-
Reuters: SUA și UE încă fac afaceri de milarde de euro cu Rusia la trei ani de la invazia din Ucraina
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scara larga a Ucrainei de catre Rusia, SUA si Uniunea Europeana inca ...
-
Afirmații controversate: pe cine dă Trump vina pentru moartea lui Charlie Kirk
Presedintele Donald Trump si alti membri cheie ai administratiei sale dau vina pe membrii radicali ai stangii pentru uci ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu