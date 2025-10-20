Bulgaria riscă să nu mai intre in zona euro după ce regimul de la Sofia îi deschide granița lui Putin pentru a ajunge în Ungaria
Postat la: 20.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Bulgaria și-a semnalat disponibilitatea de a-și deschide spațiul aerian pentru președintele rus Vladimir Putin în cazul în care acesta călătorește la Budapesta pentru un potențial summit cu președintele american Donald Trump. Reactia de la Bruxelles nu s-a lasat asteptata, insinuandu-se ca pot fi sanctiuni pentru Bulgaria, una din ele fiind refuzul de a accede in zona euro asa cum e programat de la 1 ianuarie 2026. Interesant este însă că Bulgaria face parte din Curtea Penală Internațională care a decis arestarea liderului rus pe teritoriul tarilor membre, inclusiv spatiul aerian.
În ceea ce privește acordarea unui coridor aerian lui Putin, el a adăugat: "Și cum altfel ar putea avea loc întâlnirea dacă unul dintre participanți nu poate ajunge acolo?" Posibila călătorie a președintelui rus Vladimir Putin la Budapesta pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump prezintă provocări diplomatice și logistice semnificative. Din cauza unui mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale, Putin nu poate intra liber în spațiul aerian al UE sau al NATO, necesitând rute alternative și aranjamente speciale de coridoare aeriene. Daca Bulgaria deschide calea aeriana Putin va zbura cu aeronava sa peste Marea Neagra, apoi prin Bulgaria, prin Serbia si in final in Ungaria.
Ungaria a fost aleasă ca gazdă probabilă, în parte din cauza legăturilor puternice ale premierului Viktor Orban cu ambii lideri și a poziției unice a Budapestei în UE. Bulgaria va continua să sprijine cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, care urmează să fie adoptat la sfârșitul acestei săptămâni. Georgiev a evidențiat rolul activ al Sofiei în sprijinirea Ucrainei, inclusiv participarea la inițiativa Safe Skies, infrastructura de securitate a Mării Negre și zidul regional al dronelor. El a menționat, de asemenea, cooperarea cu România și Turcia pentru monitorizarea activității petrolierelor rusești în Marea Neagră.
