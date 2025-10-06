Nici Trump nu poate mai mult ca Bolojan: În SUA încep concedieri de ordinul sutelor de mii de bugetari în timp ce țara este în "shutdown". Vor fi peste un milion in 2025

Preşedintele american Donald Trump a asigurat că şi-a pus în aplicare ameninţarea de a concedia funcţionari publici în urma blocajului bugetar care a intrat luni în a doua săptămână şi riscă să se prelungească, având în vedere dezbaterile aprinse dintre republicani şi democraţi.

Fiecare tabără rămâne pe poziţiii şi se acuză reciproc, de când Statele Unite au intrat, miercuri, în situaţie de „shutdown", iar ţara se afundă, în aşteptare, într-o paralizie cu consecinţe mult mai grave decât cele politice. După ce în ultimele zile a îngheţat proiectele de infrastructură în statele democrate şi a ameninţat cu desfiinţarea agenţiilor federale, preşedintele american a declarat duminică seara că administraţia sa a început să concedieze funcţionarii publici, şi nu doar să îi pună în şomaj tehnic, cum se întâmplă de obicei. „Acest lucru se întâmplă chiar în acest moment. Totul este vina democraţilor. Democraţii sunt responsabili pentru pierderea multor locuri de muncă", a declarat liderul de la Casa Albă, fără a da detalii despre aceste concedieri.

Funcţionarii federali se află în fruntea listei persoanelor cele mai afectate de blocaj. Chiar dacă nu sunt concediaţi, salariile lor sunt îngheţate până la adoptarea bugetului de către Congres, indiferent dacă au fost sau nu trimişi în şomaj tehnic. O pierdere financiară considerabilă pentru cei peste două milioane de funcţionari publici, dacă situaţia va continua. „Este foarte posibil ca acest shutdown să dureze săptămâni întregi, nu doar câteva zile", estimează Andrew Koneschusky, fost consilier al liderului democrat Chuck Schumer. „Ambele părţi îşi menţin poziţiile şi nu se pune deloc problema unui compromis. Lucrurile se pot schimba în orice moment (...), dar, deocamdată, niciuna dintre părţi nu pare dispusă să cedeze", a explicat pentru AFP acest specialist în comunicare de criză.

Pe de o parte, republicanii propun o prelungire a bugetului actual până la sfârşitul lunii noiembrie, în timp ce democraţii insistă să obţină prelungirea anumitor programe de asigurări de sănătate pentru cei mai săraci. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a explicat joi că se teme de „un impact asupra PIB-ului, un impact asupra creşterii economice". Pe lângă impactul asupra funcţionarilor publici, americanii care intenţionează să călătorească cu avionul în următoarele săptămâni ar putea, de asemenea, să se confrunte cu perturbări ale călătoriilor din cauza lipsei agenţilor de securitate a transporturilor sau a controlorilor de trafic aerian, ceea ce ar duce la întârzieri şi anulări.

La a şasea zi, luni, actualul „shutdown" este încă departe de record. Între decembrie 2018 şi ianuarie 2019, deja sub Donald Trump, precedentul blocaj s-a întins pe 35 de zile. Intransigenţa preşedintelui republican constituie un motiv important pentru a crede că recordul de durată ar putea fi doborât, explică James Druckman, profesor de ştiinţe politice la Universitatea din Rochester. „Administraţia Trump consideră că are un mandat fără control şi, prin urmare, nu se pretează în general la compromisuri", subliniază el pentru AFP.

La rândul lor, „democraţii au fost criticaţi pentru că nu au luptat suficient de puternic" împotriva lui Donald Trump, aminteşte profesorul. În martie, zece senatori democraţi au votat cu reticenţă pentru un text republican, pentru a evita paralizia federală. Alegerea lor a provocat furia multor militanţi şi simpatizanţi democraţi, care i-au acuzat că cedează în faţa preşedintelui. În cele din urmă, acest „compromis nu a avut niciun efect pozitiv pentru democraţi", analizează James Druckman. De data aceasta, „ei sunt mai înclinaţi să rămână fermi".

Cu toate acestea, republicanii speră să convingă suficienţi senatori democraţi pentru a atinge pragul de 60 de voturi, sinonim cu sfârşitul blocajului. Vineri, textul lor a obţinut doar 54 de voturi, dintre care trei din partea opoziţiei. Pentru analistul financiar Michael Ashley Schulman, soluţia ar putea veni dintr-o reamintire a realităţii economice pentru aleşi: „Dacă Wall Street începe să se teamă şi ratele obligaţiunilor cresc brusc, chiar şi cei mai fervenţi ideologi vor găsi brusc o convingere profundă în soluţiile de consens".