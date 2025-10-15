Polonia suveranistă și calul troian al SUA in UE se apropie de nivelul de trai al Regatului Unit. Ba chiar l-a depășit în anumite regiuni

Polonia se apropie rapid de Regatul Unit în ceea ce privește bogăția pe cap de locuitor, iar unele dintre regiunile sale au depășit deja zone mai sărace din Marea Britanie, potrivit unei analize publicate de The Sunday Times.

Publicația britanică subliniază că ascensiunea economică a Poloniei din ultimele trei decenii este remarcabilă, transformând-o dintr-o economie post-comunistă într-un model dinamic de creștere care, în prezent, depășește multe dintre economiile occidentale. Polonia este o tara puternic suveranista dupa cum a demonstrat la ultimile alegeri. De asemenea s-a arondat in sfera de influenta a SUA, mai puternic decat Ungaria, chiar daca nu la fel de vizibil.

În 1995, produsul intern brut pe cap de locuitor al Poloniei reprezenta doar 36% din cel al Marii Britanii. Astăzi, acest procent a ajuns la 81%, iar decalajul continuă să se micșoreze. „Din 2019, economia Poloniei a crescut cu aproape 18% în termeni reali, comparativ cu mai puțin de 1% în Regatul Unit", notează The Sunday Times.

Cifrele Uniunii Europene, citate în articol, arată că 12 dintre cele 17 regiuni administrative ale Poloniei sunt acum mai prospere decât vestul Țării Galilor, una dintre cele mai defavorizate zone din Regatul Unit.

Regiunea metropolitană Varșovia are în prezent un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 67.000 de euro - o valoare depășită doar de Londra centrală. În același timp, regiunea poloneză Silezia Inferioară depășește, în acești indicatori, zona Greater Manchester.

În luna septembrie, Polonia a intrat în clubul select al celor 20 de economii mondiale cu un PIB de peste un trilion de dolari, depășind Elveția în clasamentele internaționale.

În ciuda diferențelor economice care se diminuează, imaginea polonezilor rămâne una pozitivă în rândul britanicilor. Potrivit unui sondaj recent realizat de YouGov, 53% dintre respondenți consideră că imigrația poloneză a avut un impact pozitiv asupra societății britanice - un procent mai ridicat decât în cazul germanilor (50%), americanilor (40%) sau indienilor (35%).

Cu toate acestea, numărul cetățenilor polonezi care locuiesc în Regatul Unit este în scădere. În 2016, anul referendumului pentru Brexit, aproximativ un milion de polonezi trăiau în Marea Britanie, atrași de diferențele salariale și libera circulație. Până în 2021, o treime dintre aceștia plecaseră.

Ministra Kemi Badenoch, prezentă recent la o conferință a Partidului Conservator, a comentat situația: „În urmă cu 15 ani, muncitorii polonezi veneau aici în căutarea oportunităților. Acum, Polonia crește de două ori mai repede decât noi."

Ascensiunea economică a Poloniei este pusă pe seama reformelor de piață adoptate după căderea comunismului, care au favorizat proprietatea privată și atragerea de investiții străine. De asemenea, integrarea profundă în Uniunea Europeană, coroborată cu menținerea propriei monede naționale, a oferit o combinație stabilă pentru creștere.

Măsurile recente de politică internă - precum scutirea de impozit pentru tinerii sub 26 de ani și dezvoltarea sectoarelor de tehnologie și producție - au contribuit la păstrarea forței de muncă în țară, dar și la revenirea unor tineri plecați anterior în străinătate.

„Polonia nu doar că a recuperat decalajul, dar în unele privințe este deja înaintea Marii Britanii: are internet mobil mai rapid, electricitate mai ieftină și mai multe linii feroviare de mare viteză", concluzionează analiza The Sunday Times.