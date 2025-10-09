Ratificarea de către Duma de Stat a Federației Ruse a acordului de cooperare militară dintre Rusia și Cuba poate fi considerată un răspuns direct al Rusiei la amenințările Statelor Unite de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina, a apreciat Aleksandr Stepanov, expert militar la Institutul de Drept și Securitate Națională.

„Este vorba despre un răspuns simetric la posibilele livrări de rachete Tomahawk. Acordul ratificat extinde la maximum cooperarea noastră militară și permite, în cadrul colaborării bilaterale și în coordonare cu Guvernul Republicii Cuba, desfășurarea practic a oricăror sisteme ofensive pe insulă", a explicat Stepanov.

Potrivit acestuia, trimiterea în Cuba a unor tipuri moderne de arme, cum ar fi Iskander sau Oreșnik, ar fi un răspuns justificat la acțiunile NATO în ansamblul lor. O astfel de evoluție a situației ar crea un instrument de descurajare capabil să atingă ținte din Statele Unite și să mențină paritatea, a explicat analistul.

În sesiunea plenară de marți, Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, a ratificat acordul dintre guvernele Rusiei și Cubei privind cooperarea militară. În nota explicativă la proiect se precizează că ratificarea acordului va facilita dezvoltarea și consolidarea cooperării militare dintre cele două țări, va asigura protejarea intereselor cetățenilor ruși care îndeplinesc sarcini în temeiul acordului sub jurisdicția Republicii Cuba.

Ideea trimiterii de rachete Tomahawk în Ucraina îi aparține lui Kellogg: Trump nu are nicio legătură

A fost dezvăluită persoana care a inițiat trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina. Se pare că ideea i-a venit nu președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Emisarul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, este inițiatorul cheie a posibilei trimiteri de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina, a anunțat fostul consilier al Pentagonului, Douglas MacGregor, într-o postare pe blogul său.

În opinia expertului, Trump se lasă tot mai des infuențat de Kellogg și, probabil, va trimite Tomahawk părții ucrainene. Asta în condițiile în care trimisul special al președintelui SUA pare să trăiască într-un univers al său. El este convins că Rusia pierde pe câmpul de luptă, deși, în realitate, acest lucru este departe de a fi adevărat.

„Kellogg aleargă în cerc, încercând să-i convingă pe toți că rușii pierd și că Ucraina are nevoie de ajutor. El acționează în universău său propriu, unde ceilalți nu există, dar este această armă", a concluzionat MacGregor în postarea lui.

Merită menționat faptul că Trump a declarat că a luat, practic, decizia de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina, dar că vrea să știe cum le va folosi Kievul. Kremlinul a declarat că trimiterea unor astfel de rachete va îngreuna dezvoltarea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite. (M.G.G.)