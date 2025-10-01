Trump despre arsenalul nuclear al SUA: „Am fost amenințați de Rusia și am trimis cea mai letală armă creată vreodată. Avem arme mai bune, mai noi, mai multe"

Donald Trump a făcut referire, marți, în cadrul reuniunii din Quantico, Virginia, unde generali și amirali americani din toată lumea au fost convocați fără explicații prealabile, la desfășurarea unor submarine nucleare în apropierea Rusiei la începutul acestui an, ca răspuns la comentarii făcute de fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev pe care le-a descris drept „provocatoare".

„Am fost puțin amenințați de Rusia recent și am trimis un submarin, un submarin nuclear, cea mai letală armă creată vreodată", a declarat Trump, citat de NBC News. „În primul rând, nu poate fi detectat. Nu există nicio cale. Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei în ceea ce privește submarinele", a continuat liderul de la Casa Albă.

„Sincer, dacă s-ar ajunge la folosirea lor, noi avem mai multe decât oricine altcineva", a adăugat Trump, referindu-se la arsenalul nuclear al Statelor Unite. „Avem arme mai bune, mai noi, dar e ceva la care nici nu vrem să fim puși să ne gândim", a mai zis președintele american.

Trump a ordonat în luna august a acestui an ca două submarine nucleare să fie poziționate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce el a numit remarci agresive ale lui Dmitri Medvedev, fostul președinte al țării și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

„A fost cu adevărat o persoană stupidă... a menționat cuvântul «nuclear»", a spus Trump, adăugând ulterior: „Îi spun cuvântul cu N. Există două cuvinte cu N și nu ai voie să folosești niciunul dintre ele.", a mai spus Trump marți, potrivit CNN. La un alt moment, Trump a declarat că unele nave de război produse de armată sunt „urâte". „Sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiți din punct de vedere estetic", a mai declarat președintele american.